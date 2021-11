“Het lukte me nooit om te sparen, tot ik ‘kakeibo’ tegenkwam.” Alles over de Japanse manier van budgetteren die je inzicht geeft in je geldzaken

“We verkochten ons huis om een grote bus te kopen”: genieten van het leven met een klein budget, deze mensen tonen dat het kan

De energieprijzen exploderen, een volle tank kost stukken van mensen, de winkelkar wordt almaar duurder,... De coronacrisis heeft het leven alleszins niet goedkoper gemaakt. Integendeel. Rondkomen met een klein budget is dan ook niet evident. Maar dat betekent niet dat je niet kan genieten van het leven of je dromen kunt najagen. Drie mensen gunnen ons een blik op hun financiën. “Met al het geld dat we over hebben, gaan we lekker eten op restaurant.”

17 november