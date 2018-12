Het levensmotto van Eva Mouton: “Altijd proberen de strengheid te omzeilen” Evelien Delgouffe

02 december 2018

13u37

Bron: NINA 0 Nina “Altijd proberen de strengheid te omzeilen” dat is de zin die Eva Mouton in haar scriptie schreef in Sint-Lucas. Na al die jaren is het nog steeds een groot deel van Eva’s leven. Onder andere door de geboorte en de dood van haar twee kindjes heeft ze nog maar eens beseft hoe belangrijk het is om strengheid soms uit de weg te gaan.

“Dat is een zin die ik opschreef toen ik nog aan het studeren was aan Sint-Lucas. Voor een scriptie had ik een onderwerp gekozen waarvan ik dacht dat ik er veel mee kon. Uiteindelijk bleek dat ik er helemaal niets mee kon aanvangen. Resultaat: ik was er veel te laat aan begonnen en kreeg er ook slechte punten voor. In mijn afstudeerjaar moest ik nog eens een scriptie schrijven en toen heb ik geprobeerd om het strenge academische keurslijf te omzeilen.



