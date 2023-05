Het leven in Europa is romantisch: ‘Europecore’ is de nieuwste modetrend op sociale media

De zomer staat weldra voor de deur. Terwijl Europeanen graag op reis trekken naar Azië, Australië of Amerika, dromen talloze Amerikanen van een vakantie in ons continent. En die Amerikaanse droom ziet er wel héél rooskleurig uit.

Instagram zit er voor iets tussen

Bestemmingen zoals de Amalfi-kust in Italië, Santorini in Griekenland en het Portugese Lissabon worden online volop geromantiseerd. En bij locaties die zo sprookjesachtig lijken, heb je natuurlijk een net zo betoverende outfit nodig.

Inspiratie genoeg te vinden onder de hashtag #europecore: de trend verzamelde al zo’n 1,3 miljoen views op de video-app TikTok. Op Instagram kent de hashtag #europeanstyle eveneens een grote populariteit. Europa is dé plek om fleurige jurken en flashy bikini’s te dragen en dagelijks aperitiefjes te slurpen, vinden Amerikaanse modegoeroes.

Een magische plek zonder asfalt

Ik ga op reis naar Europa en ik neem mee...? Witte linnen broeken, satijnen jurken, grote zonnebrillen en croptops, blijkbaar. Maar ook een totebag of gehaakte tas als accessoire mag niet ontbreken. En vergeet daarbij het romantisch plaatje van azuurblauwe waters, pittoreske straatjes, serene landschappen en authentieke huizen zeker niet.

Ah ja, want het hele Europese continent is één grote, magische plek waar je je gepast naar moet kleden. En daarin durven de Amerikaanse fashionista’s nogal extreem te gaan.

Bij een tripje over de Atlantische Oceaan pak je bijvoorbeeld best géén hakken mee, tippen meerdere influencers. “Want je gaat je voeten én schoenen stuklopen op de vele kasseien”, aldus TikTokster Abbey Sadleir. Alsof wij hier in de middeleeuwen leven en nog nooit van asfalt gehoord hebben.

Ook het dragen van bikini’s, schoenen en kleding met veel ‘straps’ wordt afgeraden. “Door de hete temperaturen zwel je op en zit dat ongemakkelijk. Bovendien is het lelijk als je daarin verbrandt”, zegt Audrey Peters. Veel linnen dragen wordt dan weer sterk aangemoedigd. Die fashionista’s maakten duidelijk nog nooit een Belgische zomer mee.

In een zomerse jurk waan je je instant op vakantie in Italië

Maar niet alle Amerikanen kunnen zich zo’n reis naar Europa veroorloven. Misschien ook daarom boomt de modetrend momenteel zo. Je thuis kleden in outfits met veel kant, franjes, parels, zijde en linnen volstaat voor hetzelfde zomerse vakantiegevoel. Een natuurlijke, glowy make-uplook werkt even goed, volgens TikTokkers.

Of wat dacht je van gewoon je airco af te zetten om het Italiaanse klimaat na te bootsen? Of je kan een tripje naar de Middellandse Zee ‘manifesteren’, aldus de de Amerikaanse TikTokster Beverly Mejia uit Houston, Texas. “Wij hadden het vroeger niet breed thuis, dus ik wist dat zo’n vakantie naar Europa pas mogelijk was eens ik volwassen werd”, vertelt ze aan het Amerikaanse Nylon magazine. “Door zulke outfits te delen en samen te stellen, lijkt deze droomreis net dat tikkeltje meer binnen handbereik.”

Even romantisch als in de films

Het idee kregen de Amerikanen mogelijk van celebrity's als Sofia Richie, Bella Hadid en Dua Lipa. Die vertoeven maar al te graag in Zuid-Europa en delen op sociale media enkel paradijsachtige kiekjes van hun vakanties daar. Ook de vele, populaire romantische Amerikaanse films werken de ‘Europecore’-trend in de hand.

Denk aan Selena Gomez in ‘Monte Carlo’ en Julia Roberts op een reis van zelfontdekking in ‘Eat Pray Love’. De voorbeelden van het idyllische leven in Italië bij uitstek: ‘Letters To Juliet’ en meer recent de Netflixfilm ‘Love in the Villa’. Of denk aan ‘Mamma Mia’, in Griekenland. Amerikaanse filmmakers vergeten duidelijk weleens dat ons continent veel meer is dan Italië en Griekenland.

Een manier van escapisme

Dat het leven in Europa veel beter wordt geacht door de Amerikanen is echter niets nieuws. Zo zijn de Franse en Italiaanse mode en cultuur volgens hen nog altijd de beste, zeker wat mode betreft. Maar de huidige populariteit rond ‘Europecore’ gaat een stapje verder.

De Amerikanen lijk zo even te willen ontsnappen aan de sleur van het dagdagelijkse leven. “Waarom is het leven in Europa zo veel makkelijker dan in Amerika”, schrijft iemand zowaar op TikTok. “Outfits aan het plannen voor mijn vakantie in Europa om te ontsnappen aan mijn huidige realiteit”, zegt een ander. Ach, zaten wij, Europeanen, maar echt elke avond met een glas wijn in de zon.

