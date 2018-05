Het krijgen van een kindje verandert de relatie met je moeder



Liesbeth De Corte

08 mei 2018

11u21 0 Nina “Wacht maar tot later. Als je zelf kinderen hebt, zal je het wel begrijpen.” Bij deze uitspraak van onze mams rolden we vroeger steevast met onze ogen, maar blijkbaar zit er toch een kern van waarheid in. Als je zelf voor het eerst moeder wordt, dan ontstaat er meer wederzijds begrip én wordt de relatie met de mater familias wat hechter. Dat blijkt uit een studie bij 832 Belgische vrouwen.

Als mama’s kindje kan ik het bevestigen: de band met je moeder is toch iets speciaals. En ik ben duidelijk niet de enige die er zo over denkt. Maar liefst 77% van de vrouwen heeft een goede band met haar mama. Dat blijkt uit de studie van Bepanthol Babyzalf, dat naar aanleiding van moederdag 832 Belgische dames tussen 22 en 33 jaar heeft ondervraagd.

Opvallend: zowat de helft vindt dat de relatie met de mams verbetert als ze voor een eerste keer bevallen zijn. De reden? Ze hebben grotere raakvlakken, er is meer wederzijds begrip én de mater familias staat altijd klaar om te helpen.

Elke dag contact

Het is dan ook niet echt een verrassing, maar ruim de helft heeft elke dag contact met haar moeder. Zij het via een snel berichtje, een telefoontje of een blitzbezoek. Een op de vier contacteert haar mama zelfs meerdere keren per dag en drie op de tien springen wekelijks bij hun moeder binnen. Het cliché dat dochters met een kindje graag dichtbij het ouderlijke huis wonen, klopt blijkbaar ook. Ruim acht op de tien wonen op minder dan een uur rijden, bijna vier op de tien op minder dan 5 minuten.

Babysit

Maar ook de oma mag natuurlijk niet vergeten worden. Als baby’s zes maanden oud zijn, wordt ook de hulp van de grootmoeder ingeschakeld, vaak om te babysitten. Al blijft het vooral de moeder die mag oppassen op de kleine deugniet. Bijna de helft van de vrouwen dropt hun ukje minstens één keer per week bij hun moeder.

En wat als de baby krampjes heeft? Of slecht slaapt? Of plots rode billetjes heeft? Ook dan – je raadt het al – roepen we de hulp in van mama. Meestal gaat het over kleine ongemakken, de voeding of de verzorging van de baby. Voor medische problemen kloppen dochters uiteraard wel aan bij de kinderarts of huisdokter.

En de vader? Die wordt blijkbaar iets minder vertrouwd dan de mama. Het grootste bewijs: als een meisje zwanger is, worden eerst de partner (uiteraard) en de moeder ingelicht. Slechts in twee op de honderd gevallen krijgen de vaders als eerste het heuglijke babynieuws te horen.

