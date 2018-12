Het jaar van Julie Colpaert: “Dubbel genieten, van mijn job en van mijn kinderen” DE 10 NINA-VROUWEN VAN 2018

Anke Michiels

22 december 2018

14u06

Wie maakte dit jaar het verschil? Wie sprong eruit? Wie bleef jou bij? Jullie, NINA-lezers, kozen dé tien vrouwen van 2018. Samen blikken we terug op hun jaar en kijken we uit naar een even sprankelend 2019. Vandaag: Julie Colpaert.

2018 is ongetwijfeld jouw slimste jaar ooit. Trots?

“Het was leuk. En totaal onverwacht. Die quiz gaat niet alleen over kennis, maar ook over snel zijn en inpikken op het juiste moment. Je moet een dosis geluk hebben. Ik dacht op voorhand: ‘Als ik de eerste aflevering maar overleef.’ En, ja, dan is het natuurlijk leuk om dat record van elf deelnames te breken. Door De Slimste Mens spreken mensen me trouwens veel vaker aan, merk ik. Als journalist kom ik meestal met slecht of serieus nieuws, en dat creëert een soort afstand. Maar ga in een quiz zitten, en alles verandert.” (lacht)

