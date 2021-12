Het jaar rond uitpakken met je nieuwe feesttas? Aan deze pareltjes beleef je ook na de kerstperiode plezier

Nieuwe campagne wil menstrua­tie-armoede in ons land tegengaan: “25.000 jongeren missen hierdoor school”

Vanaf de puberteit krijgen de meeste meisjes voor het eerst hun regels. Dat is vanzelfsprekend, maar tampons en maandverband kunnen kopen, is dat nog steeds niet, zo blijkt uit een nieuwe enquête. 1 op de 15 Belgen kan zich niét maandelijks menstruatieproducten veroorloven. Om dit probleem tegen te gaan, lanceert Always vandaag de campagne #StopMenstruatieArmoede. “De armoede speelt zich niet alleen af op straat, maar is dagelijkse kost voor veel jongeren", aldus Chloë Raemaekers, directeur Marketing & Sales by Always België.

