“Het is om te huilen.” Festivalgangers spreken open over menstrueren op de weide

Ongesteld zijn op een festival, leuk is het niet. Dat blijkt uit een rondvraag op Pukkelpop. Morgane Leten, oprichtster van Guud Woman en pionier in menstruele gezondheid, en vroedvrouw Uwe Porters liepen rond met opvallende plakkaten op de wei en maakten zo veel herkenning los. “We hebben ontzettend veel reacties gekregen.”

Morgane Leten en Uwe Porters gingen dit weekend naar Pukkelpop met grote, kartonnen borden met opvallende quotes op. Op die manier wilden ze open gesprekken aangaan met de festivalgangers.

“We hebben ontzettend veel reacties gehad”, zegt Uwe Porters. “Mensen kwamen spontaan naar ons, voor foto’s of een babbeltje. De algemene teneur: veel vrouwen zijn teleurgesteld. ‘De festivaltoiletten zijn om te huilen’, heeft iemand letterlijk gezegd. Ze klaagden over de lange rijen aan de wc’s en over het gebrek aan vuilnisbakjes, waardoor er tampons en maandverbanden rondslingeren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het is ook niet makkelijk om je handen te wassen, want er is vaak geen zeep en de papieren handdoekjes worden amper aangevuld. Laat staan dat je je menstruatiecup kunt reinigen. Aan de huidige lavabo’s is dat echt geen optie. Daar moet je een groot ‘je m’en fous’-gehalte voor hebben.”

Veel vrouwen nemen de pil door als noodoplossing

“Het viel ons ook op dat meisjes en vrouwen de pil doorpakken als ze naar een festival gaan, zodat ze hun maandstonden niet hebben. Er was zelfs iemand die vertelde: ‘Normaal gezien gebruik ik geen anticonceptie, maar als de festivalzomer begint, slik ik wél de pil. Dan kan ik hem doorpakken als dat nodig is’.”

Dat je op de EHBO-stand tampons en maandverband kunt halen, vinden Morgane en Uwe wel een troef. “Al zijn er veel mensen op de wei die hier niet van op de hoogte zijn. Dat is spijtig, want als ze doorlekken of ineens hun regels krijgen, kan dit van pas komen.”

Het doel van onze actie is níét bashen op Pukkelpop en andere festivals Morgane Leten

Het duo heeft ook mannen aangesproken, en zij kunnen nog het een en ’t ander leren over de menstruele cyclus. Geen enkele man kon bijvoorbeeld antwoorden op de vraag: waarvoor staat de afkorting PMS? “Het Premenstrueel Syndroom (PMS) wordt gedefinieerd als het maandelijks optreden van klachten, zoals vermoeidheid, stemmingswisselingen, hormonale acne, krampen, opgeblazen gevoel, pijnlijke borsten, hoofdpijn, .... Deze klachten komen voor bij meer dan 90 procent van mensen die menstrueren.”

De droom: een aparte ruimte om menstruatiecups te wassen

Morgane: “Het doel van onze actie is níét bashen op Pukkelpop en andere festivals. We wilden vooral het taboe rond menstruatie doorbreken. En we wilden luisteren bij de festivalgangers zelf: wat kan er nog beter aangepakt worden?”

Tampons en maandver­ban­den zitten niet aangenaam, zeker niet als het zo warm is als afgelopen weekend Uwe Porters

“Het is de droom dat er ooit een standje komt waar vrouwen op hun gemak hun menstruatieondergoed kunnen vervangen of waar ze hun menstruatiecups kunnen wassen”, zeggen Morgane en Uwe. “Er bestaat tegenwoordig al een aparte ruimte waar vrouwen borstvoeding kunnen geven en kunnen kolven. Een gelijkaardig initiatief dat vrouwen die menstrueren comfort biedt, moet toch ook kunnen?”

Volledig scherm © Getty Images

In de tussentijd blijven tampons en maandverband een handige optie. “Al vind ik dat persoonlijk niet zo aangenaam zitten, zeker niet als het zo warm is zoals afgelopen weekend", zegt Uwe. “Mijn voorkeur gaat naar een menstruatiecup die je ’s ochtends reinigt en inbrengt, en een menstruatieslip als back-up. Eventueel kan je een tweede slip meenemen én een vershoudzakje om je eerste slip in bij te houden.”

Volledig scherm Morgane Leten en Uwe Porters. © Nouchka De Maeyer (@bynouchka)

Lees ook: