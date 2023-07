“Het is niet elke dag feest." Zo leeft ex-sprinter Kim Gevaert na haar topsportcarrière

“Stop alsje­blieft met ons dit op te sturen.” Hier komt de oude kleding echt terecht die H&M van je inzamelt

Je kent ze vast, die handige kledingcontainers waarin je in elke H&M-winkel oude kleding kan deponeren. In ruil voor korting, mooi! Alleen: wat H&M daarna met je oude textiel doet, is bij lange niet zo mooi als het merk doet uitschijnen, blijkt nu.