Het is Internationale Kattendag: deze 8 hartenbrekers uit het asiel zijn nog op zoek naar een baasje. “Figaro is heel imposant, maar hij heeft een klein hartje”

Op 8 augustus is het de Internationale Kattendag. Het ideale moment om katten, die anders over het hoofd gezien worden, een extra aai over hun kopje te geven en te verwennen. Wij gingen bij 4 verschillende asielen uit de 4 verschillende windstreken horen wie hun hartenbrekers zijn. Medewerkers uit het asiel geven bij elk katje een woordje uitleg over waarom ze er precies zo'n zwak voor hebben. Opgepast, want je loopt een reëel gevaar om ze allemaal te willen adopteren.

1. Odin (bijna 2) uit Dierenasiel Genk

Odin. © Joel Hoylaerts / Photo News

“Deze kater is bijna jarig. Op 10 augustus wordt hij twee jaar. Hij is al bij ons sinds maart, dat is best al eventjes. Op één kat na zit hij al het langst in ons asiel.”

“Toen hij bij ons werd binnengebracht, had hij een gebroken pootje. Oorspronkelijk dachten we dat het een simpele breuk was, maar uiteindelijk moest hij toch een lange, complexe operatie ondergaan. Een tijdlang is hij dan bij een opvangmama verbleven en is hij daar ontzettend in de watten gelegd, intussen is hij opnieuw bij ons. Op zich is hij een ontzettend lieve kater. Jong, mooi. Maar hij heeft tijd nodig om iemand te vertrouwen. In het begin is hij heel onzeker en durft hij weleens te blazen naar vreemden. Laat hij het toe dat je hem aait? Dan is dat een teken dat hij je leuk vindt. (lachje) Door zijn timide aard wordt hij beter niet bij kinderen geplaatst. In die drukte zal hij niet goed kunnen aarden. Een tuin gaat hij daarentegen heel plezant vinden.”

2. Figaro (2,5) uit Dierenasiel Genk

Figaro. © Joel Hoylaerts / Photo News

“Wie een knuffelkat zoekt, heeft met Figaro een gouden prijs gewonnen. Hij is groot en dus heel imposant, maar hij heeft een klein hartje. We merken bijvoorbeeld dat hij zijn oud speelmaatje mist. Figaro is afgestaan door een gezin, dat drie katten had en een klein zoontje. Het werd voor de ouders iets te druk in huis, waardoor ze beslist hebben om hun meest schuchtere kat Figaro weg te doen. Jammer, want hij was blijkbaar volledig verknocht aan één van de andere katten.”

“In het begin hebben we zijn vertrouwen moeten winnen. Hij bleef constant in zijn hokje zitten. Met snoepjes hebben we hem uiteindelijk kunnen lokken. Nu komt hij spontaan ons gezelschap opzoeken. Hij wordt niet graag opgepakt, maar houdt van knuffelen op je schoot. Hij is vrij rustig en kan goed opschieten met de andere katten in het asiel. Heb je thuis al een sociale kat? Dan zal Figaro daar geen enkel probleem van maken.”

3. Zina uit Katimoe, Menen

Zina. © Joel Hoylaerts / Photo News

“Een tijdje geleden kregen we een man met een beperking over de vloer. Hij was naar ons gefietst en had een katje mee in een kartonnen doos. Dat was Zina. Zina liep blijkbaar al een tijdje rond in zijn tuin. Ze is geen wilde poes, maar wel heel bang. De eerste vier dagen bij ons heeft ze ocharme niks gegeten van de stress.”

“Omdat ze zo schuw en gestresseerd is, hebben we haar nog niet meegenomen naar de dierenarts. Die komt volgende week langs en zal dan vaststellen hoe oud ze is. Intussen mogen we haar al strelen, maar ze verstopt zich nog steeds in haar bench. Idealiter komt ze dus terecht bij rustige mensen die vaak thuis zijn, zodat ze kan wennen aan gezelschap en wat socialer wordt. Het zal wat moeite vragen, maar ik ben er zeker van dat ze na verloop van tijd nog gaat openbloeien.”

4. Ada (2) uit Katimoe, Menen

Ada. © Joel Hoylaerts / Photo News

“Ada is echt een schat van een kat. Ze is nog jong - een jaar of twee. In het asiel zoekt ze constant aandacht. Ze geeft graag kopjes, kruipt op je schoot, laat haar oppakken, ... ze laat echt alles toe. Als er vrijwilligers langskomen, loopt ze er altijd achter. Alsof ze wil zeggen: ‘toe, neem me mee’. Tegelijk is ze ook nog actief en vindt ze het leuk om met mensen te spelen. Kortom, een geweldig katje. Ze kan ook om met andere dieren, maar geeft toch de voorkeur aan het gezelschap van mensen.”

5. Yuki (1) uit Dierenasiel Schoten

Yuki. © rv

“Yuki is Japans voor sneeuw. Een naam die we niet toevallig hebben gekozen, aangezien ze helemaal wit is. We gokken dat ze ongeveer een jaar oud is. Over haar achtergrond of geschiedenis weten we niks, maar we vermoeden dat er een aantal zaken gebeurd zijn waardoor ze haar vertrouwen in de mens een beetje is kwijtgeraakt. Ze is niet agressief, maar ze is vrij schuw.”

“Het is moeilijk te voorspellen hoe ze gaat evolueren - katten doen nu eenmaal hun eigen goesting. Maar op basis van onze jarenlange ervaring met katten vermoeden we dat ze bij de juiste mensen gaat ontdooien en opnieuw socialer zal worden. Dat kan het best in een rustige omgeving, zonder andere huisdieren of kinderen.”

6. Pitou (10) uit Dierenasiel Schoten

Pitou. © rv

“Over het algemeen is geweten dat lapjeskatten een pittig karakter hebben. Ze zijn koppig en hebben een sterk eigen willetje. Anderzijds kunnen ze wel heel lief en aanhankelijk zijn tegenover de eigenaar. Die beschrijving past ook perfect bij ons Pitou’ke. Doe je iets wat ze niet leuk vindt? Dan zal je het geweten hebben. Ze is niet agressief, maar durft wel eens uithalen of een mep geven. Bovendien is ze al tien jaar oud, dus haar eigenwijs gedrag zal je niet meer kunnen veranderen. (lachje) Ze is in ieder geval niet tolerant tegenover andere katten en zal het best tot plooi komen in een huis met een tuintje.”

7. Elise (3 à 4 maanden) uit ’t Kattenkwaad, Izegem

Elise. © Joel Hoylaerts / Photo News

“Wandelaars hebben Elise gevonden, ergens in een gracht in Wallonië. Het was weekend en alles was daar gesloten, dus hebben ze de kitten uiteindelijk naar ’t Kattenkwaad gebracht.”

“We merkten meteen dat haar oogje er slecht uitzag. Waarschijnlijk liep ze al weken rond met een ontsteking, en omdat het oogje nooit verzorgd is geweest, is ze het kwijtgeraakt. Ze wordt dus het best opgevangen door een gezin op het platteland of ze wordt een binnenkat. Een drukke wijk lijkt me te gevaarlijk voor haar.”

“Hoewel Elise best al wat pijn heeft gehad, is ze superlief. Ze komt veel bij je zitten en vindt het leuk dat je haar oppakt. Ze is heel speels, dus we plaatsen haar het liefst met een kameraadje waar ze zich mee kan bezig houden, zodat ze zich niet gaat vervelen.”

8. Janne (4 maanden) uit ’t Kattenkwaad, Izegem

Janne. © Joel Hoylaerts / Photo News

“Ook Janne is nog een jonge kitten, max. vier maanden oud. Net als Elise is ze door toevallige passanten gevonden in de natuur. Haar oogjes waren vuil, ze had worminfecties, vlooien, ... Het was dus duidelijk dat ze al een tijdje op straat leefde. Al gedraagt ze zich niet als een wilde zwerfkat, integendeel. Ze is lief en aanhankelijk. We vermoeden dat ze de eerste drie maanden bij een gezin heeft geleefd, maar dat ze om een of andere reden uit huis is gezet.”

“In tegenstelling tot Elise is ze heel rustig. Als ze bij andere katjes zit, kijkt ze nieuwsgierig in het rond, maar ze niet snel meespelen. Haar aandacht reserveert ze voor de mensen rondom haar heen. Als er iemand passeert, krolt ze zich om je benen en vraagt ze om gestreeld te worden. Je moet nog maar babbelen of haar naam zeggen, en ze komt al. Of ze nu bij een single terechtkomt of een gezin met kleine kindjes, dat maakt haar niet uit. Ze is benaderbaar voor iedereen.”

