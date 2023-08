Het is Internationale Dag van het Vrouwelijk Orgasme. Chloé De Bie deelt 7 inzichten: "Anaal klaarkomen kan”

Jonge vrouwen stoefen online met hun ‘girl dinners’. Ook al zien die er echt niet zo indrukwek­kend uit

Wie geen zin heeft in kokkerellen vanavond, kan nu opteren voor een girl dinner: een simpele, snelle, goedkope ‘maaltijd’. Of beter gezegd: een mengelmoes van alle restjes die in je koelkast liggen. Het fenomeen is razendpopulair onder jonge vrouwen op sociale media. Diëtiste Alessia Couvreur legt uit of het gezond is. “Voor deze mensen niet.”