Het is ‘cuffing season’: je bent niet graag alleen. “Mensen in een relatie hebben nu ook meer issues”

Veel singles gaan nu, meer dan ooit, op zoek naar een partner. Deze periode wordt daarom ook ‘cuffing season’ genoemd. Waar komt die plotse drang vandaan? Zoeken we gewoon iemand om de koude dagen mee door te brengen, of zit er meer achter? Relatietherapeut Rika Ponnet geeft uitleg. “Het vooruitzicht om tijdens de feestdagen alleen te zijn, kan een paniekerig of angstig gevoel oproepen.”

Verschillende media berichten erover en er worden memes en TikTok-video's over gemaakt bij de vleet: ‘cuffing season’ breekt bijna aan. ‘Cuffing season’ is een internetterm die door Urban Dictionary gedefinieerd wordt als “het seizoen waarin het koude weer en de toegenomen binnenhuis-activiteit ervoor zorgen dat singles eenzaam zijn en wanhopig ‘cuffed’ willen zijn.” Wie ‘cuffed’ is heeft een relatie, en met het woord wordt hier verwezen naar ‘handcuffs’, omdat je bijna letterlijk binnen opgesloten zit met iemand. Volgens Urban Dictionary worden veel van die koppels een dingetje rond Halloween en beëindigen ze hun relatie na Valentijn.

“We merken jaarlijks dat mensen nu meer nood hebben aan een partner”, begint relatietherapeut Rika Ponnet. “Wie alleen is, kan het daar nu moeilijker mee hebben. Da’s logisch: er zijn minder feestjes, festivals en reizen om onszelf mee af te leiden. Door de seizoensverandering brengen we ook veel meer tijd door binnenshuis: de natuur dwingt ons daar als het ware toe. En dat heeft impact op hoe we functioneren. Je voelt je door het vele binnenzitten meer geïsoleerd en minder verbonden met anderen. Die confrontatie kan harder aankomen als je alleenstaand bent.”

Kerstlampjes maken iets in ons los

Natuurlijk begint iedereen ook al stilaan aan Kerstmis en Nieuwjaar te denken, het eindejaar nadert. “Het vooruitzicht om tijdens de feestdagen alleen te zijn, kan een paniekerig of angstig gevoel oproepen. Dat gaat vaak gepaard met de pijn en het gevoel van gefaald te zijn, niet geliefd te zijn, niet te zijn zoals de rest. En de feestdagen zijn misschien nog niet voor meteen, maar we worden er al vrij vroeg mee geconfronteerd. Weldra zien we overal kerstgerief en -lampjes staan.”

Daarnaast is deze periode van het jaar er ook een van verinnerlijking, stelt Ponnet. “Het is een periode van rust en zelfreflectie. Nu het jaareinde nadert, maken mensen een evaluatie van het afgelopen jaar. Mensen staan meer stil bij de kwaliteit van hun intieme en persoonlijk leven. We zijn ook gewoon meer bezig met dit thema nu, dat zeer existentieel, belangrijk en centraal is.”

Is er dan iets mis met actief op zoek gaan naar een partner?

“Nee, ik denk dat dat prima is. Mensen moeten dat doen als ze er de behoefte toe voelen. Elke periode van het jaar is goed om op zoek te gaan naar een partner. Belangrijker is vanuit welke insteek je dat doet. Komt het vanuit het feit dat je je slecht voelt over jezelf, en ga je dat proberen oplossen door liefde te vinden? Da’s geen goeie verwachting. Men vergeet dat soms, maar daten en afspreken met mensen vergt een vorm van ontvankelijkheid en positieve energie, die ook veel energie kóst. Als je op dat vlak zelf eerder laag zit, zal daten meestal niet zo goed werken. Of dan maak je keuzes die meer samenhangen met het feit dat je je niet zo goed voelt, dan met diepere verlangens of gevoelens naar een gezamenlijk leven toe.”

“Het beste ga je daten als je zelf goed in je vel zit. Is dat nu niet het geval? Ga dan eerder de nabijheid opzoeken van andere geliefden, zoals vrienden en familie. Zoek in eerste instantie bij hen comfort, en probeer je bij hen geborgen te voelen. Nadien zal je een betere basis hebben om te daten.”

Ook wie nog snel iemand wilt vinden om eenzame feestdagen te vermijden, denkt beter twee keer na. “De wanhopige gevoelens die daarmee gepaard gaan, zijn niet direct de beste emoties om een eerste contact met iemand mee te hebben. En het is ook niet de beste motivatie.” Toch is het volstrekt normaal om uitgerekend nu te willen daten, benadrukt Ponnet. “Iedereen heeft momenten dat ‘ie zich alleen voelt, momenten die hij graag anders ingevuld zou zien of zou willen kunnen delen.”

Wat als ik toch een relatie wil starten nu?

“Of het nu hartje zomer is of putje winter: als het goed gaat, gaat het goed. Als het slecht gaat, gaat het slecht. Je kan je slecht voelen tijdens de feestdagen, maar evengoed op reis. Veel heeft te maken met hoe mensen zich individueel voelen. Als het goed gaat met jou en je nieuwe relatie, kan dit een heel gezellige periode zijn vol huiselijkheid.”

Eenzaamheid is geen alleenrecht van singles

“Voor alle duidelijkheid: eenzaamheid is geen alleenrecht van singles. Ook mensen die in relaties zitten ervaren deze tijd van het jaar meer issues. Je zit vaker met z’n tweeën thuis, dus je wordt meer met elkaar geconfronteerd waardoor eventuele problemen meer aan bod komen of opflakkeren. Je eenzaam of niet verbonden met anderen voelen, komt ook voor bij mensen die niet single zijn. Dat zijn gevoelens die algemeen gezien meerde kop opsteken nu, tijdens deze periode van reflectie en evaluatie.”

