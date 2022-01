Het is Blue Monday. 12 inzichten en tips om de winterdip beter te baas te kunnen

Vandaag is het Blue Monday: de zogenaamd deprimerendste dag van het jaar. Het weer is al weken grijs, de gezellige feestperiode is gepasseerd en die goede voornemens liggen al aan diggelen. Toch hoeft vandaag niet per se blue te zijn. We sommen enkele nieuwe inzichten en vooral veel praktische tips op die jou zo door deze sombere dagen loodsen.

1. Manifesteer waar je naar verlangt

Iedereen is in staat om het leven te realiseren dat ie graag wil. En dat gebeurt allemaal in ons brein. Want de dingen die we graag willen, zoals gezondheid, geluk, welvaart en liefde, kan je realiseren dankzij een combinatie van denken, voelen én handelen. Ofwel: door ze te manifesteren. Neurowetenschapper Tara Swart en hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk leggen aan de hand van concrete tips uit hoe manifesteren werkt, en waarom het een van jouw sleutels kan zijn tot geluk: “Wil je normaal graag zelf altijd de touwtjes in handen houden? Dan is dat in elk geval een eigenschap die je zal moeten afleren.”

2. Vervang je to-dolijstje door een done-lijstje

“Vergeet to-dolijstjes. Neerschrijven wat ik gedaan héb, boost mijn mood”, schrijft een journaliste bij de Britse krant ‘The Guardian’. Zij is voorstander van het ‘done-lijstje’, om bij te houden wat je dag per dag verwezenlijkt heb. “Het is een soort selfcare. Een manier om te ontstressen en je kleine successen te vieren.” Klinkt mooi – of te mooi om waar te zijn? Wij testen het uit. Redactrice Stéphanie ruilt een week lang haar to-dolijstje in voor een done-lijstje.

Volledig scherm Het done-lijstje van redactrice Stéphanie. © NINA

3. Omoiyari, de Japanse kunst van compassie, maakt gelukkig

“Omoiyari gaat over anticiperen op de noden van anderen”, vertelt de ­Japans-Britse Erin Niimi Longhurst, auteur van ‘Kijken door de ogen van een ander: De Japanse kunst van compassie’. “Je gedraagt je tegenover anderen op een bedachtzame manier, om het hen op dat moment gemakkelijk te maken, of om het leuker te maken. Het belangrijkste hierbij is dat je het onbaatzuchtig doet. Zonder iets terug te verwachten dus.” Onze wegwerpmaatschappij staat haaks op omoiyari, want de kunst van compassie gaat ook over zorg dragen voor de planeet: minder weggooien, meer repareren en meer recycleren. Stof tot nadenken dus, voor wie de lente tegemoet wil gaan met een happy gevoel.

4. Don’t look back

“Had ik mijn enthousiasme maar geuit tijdens mijn sollicitatiegesprek.” Of: “Had ik hem maar gezegd wat ik écht dacht over die beslissing.” Wie zich situaties uit het verleden vaak opnieuw inbeeldt, lijdt misschien wel aan het zogenaamde ‘rearview mirror syndrome’ (RMS) of achteruitkijkspiegelsyndroom. En dat is niet zo onschuldig als het lijkt, want we beperken zo ons eigen potentieel in het huidige moment en de toekomst.

Volledig scherm © Getty Images

5. Word weer baas over je vitaliteit

Trop is te veel. Een cliché, we weten het. Tot vervelens toe herhaald. En toch laten we ons keer op keer vangen. We ontpoppen ons ­massaal tot jongleur: veel balletjes in de lucht houden is onze tweede natuur. Of dat dénken we toch. Bijwerking van onze circusact: psychosociale klachten. Futloos, vermoeid, overprikkeld, een laag energiepeil. Het zijn maar een paar van de gevolgen. Twee experten delen praktische (en gemakkelijke!) adviezen over energiehuishouding en geven tips om je vitaliteit terug te winnen. Tipje van de sluier: door simpelweg energievreters en -gevers neer te pennen, open je de poort naar een vitaler leven.

6. Goed doorwandelen heeft een positieve invloed op je gezondheid

In putje winter is het soms een uitdaging om buiten te komen - zeker nu onze woning meteen ook dienstdoet als kantoor. De broodnodige dosis beweging schiet er dan bij in. Om je te motiveren om toch - letterlijk! - de stap te zetten, kan recent onderzoek je misschien over de streep halen: je hoeft geen uren te wandelen om resultaat te zien. Integendeel. Mensen die goed doorstappen zijn een stuk gezonder dan de slenteraars: zo hebben ze 24 procent minder kans op hart- en vaatziekten.

Volledig scherm © Getty Images

7. Begin de dag met een koude douche

Cryotherapie is jezelf blootstellen aan (extreme) koude. Het zou tal van fysieke en mentale gezondheidsproblemen aanpakken en je immuunsysteem een boost geven. Steeds meer mensen zweren er dan ook bij, al helemaal sinds de Nederlander Wim Hof er zijn stokpaardje van heeft gemaakt. Redactrice Marie testte de techniek uit en nam een week lang elke dag een ijskoude douche. “Tijdens koud douchen komt hetzelfde stofje vrij als tijdens het sporten”, licht dokter Servaas Bingé licht de voordelen van koud douchen toe. “Ik heb zelfs eens een studie gelezen waarin werd aangetoond dat cold shower-therapie zou kunnen dienen als onderdeel van de behandeling tegen depressies.”

8. Draag zorg voor je darmen

Je goed voelen begint in je darmen. Wist je dat meer dan 90 procent van het gelukshormoon serotonine in die grote voedselmachine (niet in de hersenen!) wordt aangemaakt? Reden te meer dus om je darmen goed te verzorgen. “Beschouw je darmen als een trainingspartner die je constant bij je hebt en die je in de watten moet leggen”, zegt Tom Van de Wiele, professor in de microbiële ecologie erover.

Volledig scherm © Getty Images/Westend61

9. Gebruik de kracht van de omgekeerde psychologie bij slapeloze nachten

Je voelt je vaak stukken beter na een dutje of een geslaagde nachtrust. Al is in slaap geraken niet evident voor iedereen. Vergeet schaapjes tellen of ademhalingsoefeningen doen: om in slaap te vallen, moet je de kracht van de omgekeerde psychologie gebruiken. “Meestal geef ik mijn cliënten een concreet uur waarop ze pas naar bed mogen. Maar het komt er altijd op neer dat ze zichzelf langer moeten wakker houden ’s avonds”, zegt slaapexperte Annelies Smolders. En zo heeft ze nog wel een aantal andere tips.

Volledig scherm © Getty Images

10. Leer welke factoren steeds belangrijk blijken voor gelukkige relaties

En ze leefden nog lang en gelukkig. Sprookjesfiguren kost het amper moeite, in het echte leven weten we dat een goede relatie soms heel wat werk en inzet vraagt. Hoe die aanpak er precies uitziet? Het is ook een vraag die Vlaams psychologe Laura Sels bezighoudt. Aan de Universiteit Gent doet ze als postdoctoraal onderzoeker onderzoek naar die succesformule. “Vooral het gevoel ‘begrepen worden’ is belangrijk”, vertelt Sels.

Volledig scherm © Getty Images/Westend61

11. Doe inspiratie op bij de sterren

Angsten bepalen meer dan ooit onze geestelijke gezondheid. Ook heel wat celebrities, zoals zangeres Selena Gomez, tennisster Naomi Osaka en topmodel Bella Hadid, gaan gebukt onder angst en zochten naar hulpmiddelen om dat hardnekkige gevoel te onderdrukken. Van een sociale media-detox tot het bijhouden van een dagboek, ze delen de tools waarmee ze hun angsten onder controle houden.

12. Houd een dankbaarheidsdagboek bij

Soms is het verschil tussen blijdschap en balen een kwestie van perspectief. Een perspectief dat dankbaarheid heet. “Het gras is niet groener aan de overkant, maar waar je het water geeft. En water geven doe je door dankbaar te zijn”, zeggen mastercoach Heidi Gelders en geluksexpert Leo Bormans. “Wereldwijd onderzoek toont aan dat dankbare mensen gelukkig, hoopvol en liefdevol in het leven staan. Ze zijn enthousiaster, optimistischer, meer verwonderd. En ze kunnen moeilijke situaties of emoties beter relativeren, waardoor ze niet zo lang in de negativiteit blijven hangen.”

