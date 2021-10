“Het is aan te raden niet te royaal met je budget om te gaan”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit wordt een pittige week voor je, Ram. Zeker als het om je gezondheid of energielevel gaat. Je eigen planeet Mars ligt dwars en zorgt ervoor dat je minder fit bent of sneller iets oploopt. Werken aan je weerstand is de beste optie. Neem op tijd rust, eet gevarieerd en gezond en drink voldoende water.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt een drukke week, maar je boekt wel positieve resultaten. Het is belangrijk dat je je doelen voor ogen houdt en daarnaar toe blijft werken, dan komt het helemaal goed. Zorg wel voor fun. Doe iets tofs in je vrije tijd of spreek af met vriendinnen of collega’s. Daar laad je weer lekker van op.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Er gebeurt deze week veel, Tweelingen. Gelukkig heb je planeten Mars en Jupiter aan je zijde, waardoor het vooral positieve ontwikkelingen lijken te zijn, zowel wat betreft je job of studie als je social life. Je krijgt een tof nieuw project aangeboden of je loopt als single iemand tegen het aantrekkelijke lijf. Het kan deze week allemaal.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Neem deze week niet te veel hooi op je vork, Kreeft. Die neiging heb je en dat is geen goed idee. Je bent sneller moe en dan ga je in no time over je grenzen heen en dat kun je beter voorkomen. Zorg voor een goede balans. Doe je taken en neem daarna lekker tijd voor jezelf.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Met vurige planeet Mars aan je zijde ga je snel deze week, Leeuw. Soms een beetje te snel, waardoor je jezelf voorbijloopt. Blijf realistisch en doe wat werkelijk mogelijk is. Stel de rest even uit of laat het helemaal voor wat het is. Voor sport en andere fysieke activiteiten is dit een topweek. Daarin kun je lekker stoom afblazen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je kunt het lastig vinden een ander aan te voelen deze week, Maagd. Hierdoor ontstaan soms misverstanden of je kwetst iemand onbedoeld. Let wat meer op de non-verbale signalen en speel daarop in. Dan verlopen sociale contacten een stuk relaxter. Een goed gesprek met iemand kan mooie nieuwe inzichten opleveren. Laat dat eens even op je inwerken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Het wordt een zeer hectische week, zeker wanneer je ook nog jarig bent of je verjaardag wilt vieren. Alles loopt door elkaar heen en dat zorgt voor de nodige onrust. Maak af en toe even pas op de plaats en adem diep in en uit. Ga daarna weer rustig verder. Op die manier behoud je het overzicht.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het is aan te raden niet te royaal met je budget om te gaan deze week, Schorpioen. Niet dat je geldtekort hebt, het houdt ook niet over. Ben verstandig wanneer je gaat shoppen en vermijd impulsaankopen, dan kom je al een heel eind. Verder verloopt de week rustig, zonder gekke dingen of onverwachte wendingen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Op liefdesvlak ziet het er super goed uit deze week, Boogschutter. Sowieso staat liefdesplaneet Venus in je teken en van andere planeten krijg je eveneens de nodige positieve steun. Een perfecte week voor een (first) date of een romantisch diner of weekendje weg met je lief. Maak er iets moois van, zorg voor quality time.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je gezondheid heeft extra aandacht nodig, Steenbok. Planeet Mars kan ervoor zorgen dat je sneller een verkoudheid of griep oploopt. Zorg dus extra goed voor jezelf. Sta niet steeds voor anderen klaar, terwijl je jezelf op de laatste plaats zet. Daar doe je jezelf tekort mee. Luister naar de signalen van je lichaam en handel daarnaar.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt deze week op meerdere fronten de wind in de rug, Waterman. Of je nu een date hebt of aan een nieuwe baan begint, het ziet er allemaal positief uit. Niet alleen vanwege je eigen inzet, het zit gewoon mee, waardoor je een heel fijn gevoel overhoudt aan deze week. Ga ervoor en geniet ervan!

Vissen 19-2 t/m 20-3

De week verloopt prima voor je, Vissen. Misschien een beetje voorspelbaar, maar verder helemaal oké. Vind je het saai worden, maak er dan zelf iets spannends van. Nodig vrienden uit of onderneem een uitdagende activiteit. Neem hierin zelf het initiatief, anders zal er niet veel van komen. Maak ook tijd voor je creatieve hobby’s deze week.