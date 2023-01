Het grote geluksdossier: dankzij deze 20 tips en inzichten ben je meer happy in 2023

Geluk: het blijft een vaag begrip. Toch is dat vooral wat we elkaar toewensen in dit nieuwe jaar. Geen zorgen: wij bundelden de 20 belangrijkste inzichten van de afgelopen maanden voor jullie, gewikt en gewogen door experts ter zake. “Je mag het belang van je financiën niet onderschatten.”

1. Je hebt een positieve mindset zelf in handen

Geluk gaat niet om de juiste partner of het mooiste huis, wel om je hormonen, mindset, oefening en slimme hulpmiddelen. “Is je dag om zeep omdat je vriendin een afspraak annuleerde (fixed mindset) of zie je het net als een opportuniteit omdat er extra vrije tijd in je agenda komt (groei-mindset)? Bijna de helft van ons geluk wordt tussen onze oren bepaald”, aldus gelukspsycholoog Josje Smeets.

Drie experten leggen hier uit hoe je geluk zelf aangrijpt, met 7 praktische tips. (+)

2. Bewezen: iets goed doen voor een ander maakt gelukkig

“Keer op keer blijkt dat elke dag iets goeds doen voor een ander je geluksgevoel significant doet stijgen”, weet Hein Zegers, welzijnspsycholoog en psychotherapeut. “Wat het zo bijzonder maakt, is dat het om kleine dingen gaat die weinig energie kosten.”

Wij tippen hier ‘acts of kindness’ die helemaal niets kosten.

3. Geluk is niet hetzelfde als genot (en dat is belangrijk)

Let op: we verwarren geluk maar al te vaak met genot. “En dat terwijl stabiel geluk een constante staat is en genot eerder een momentopname”, verduidelijkt Isabelle Gonnissen, topmanager en auteur. “Het probleem daarmee is dat we hebben verleerd om spontaan en authentieke te leven. En dat nodig is om ten volle gelukkig te zijn.”

Hier lees je waarom het onderscheid zo belangrijk is en hoe je de balans herstelt. (+)

4. Ochtendmensen zijn geluksvogels

Volgens een studie, die werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Molecular Psychiatry, is het aangeraden om een vroege vogel te zijn. Voor meer succes en voor meer geluk. Alleen bepalen jouw genen of je nu wel dan niet een ochtend- of avondtype bent. Toch kan je jezelf herprogrammeren.

Slaapexpert Annelies Smolders geeft hier tips voor nachtraven.

5. Die innerlijke criticus belemmert jouw geluk

Of het nu een duiveltje op je schouder is of een stemmetje in je hoofd: je innerlijke criticus weet je zelfvertrouwen als geen ander te ondermijnen. “Vaak wordt zo’n stem veroorzaakt door ervaringen uit het verleden, door dingen die je van thuis uit hebt meegekregen”, weet psycholoog Fred Sterk. Pen de gedachten neer waarvan je weet dat ze je zelfvertrouwen een flinke knauw geven.

Dat en nog vier andere denkoefeningen voor een vreugdevoller leven lees je hier. (+)

6. Sober leven maakt gelukkiger

De dag van vandaag willen we altijd maar meer en toch worden we er niet gelukkiger op. Minder kopen, veel spullen van de hand doen en beseffen hoe weinig je eigenlijk nodig hebt: dat helpt om weer gelukkig te worden. Hoe je dat doet? Las af en toe een (korte) periode van niet-werken in of ruim je kleerkast op. Ja, zo simpel is dat.

De getuigenissen van twee vrouwen die bewust voor een soberder leven kozen vind je hier. (+)

7. Jezelf een geluksboost bezorgen is een agendakwestie

Een voorbeeld daarvan is het weekendeffect: lijk je door de week wel vastgekleefd aan je bed, terwijl je op zaterdagochtend weer energie voor tien hebt? De kans is groot dat je planning daar voor iets tussen zit. In je weekend bepaal jij namelijk zelf wat je doet en met wie, terwijl je door de week meer gebonden bent aan je verplichtingen.

Deze experten leggen uit hoe je tijd maakt om jouw geluk te trainen.

8. Geluk start bij trouw blijven aan jezelf

Je hebt alles, maar voelt je niet écht gelukkig? Dan schort er iets en leef je niet volgens wat je zelf belangrijk vindt. Vorig jaar bleek dat vier op de tien Belgen niet tevreden zijn met hun werk-privébalans. En de helft van de Belgen is niet tevreden met het loon dat ze verdienen. Leer herkennen wanneer je iets vanuit je kernwaarden doet, en wanneer je iets doet omdat je dat van jezelf verwacht.

Lees hier hoe journaliste Gelein van Kampen daadwerkelijk integer leeft en daarmee gelukkiger is.

9. Ook ons seksleven zorgt voor meer vreugde

Meer specifiek: de après-seks. “Een onderzoek van de universiteit van Toronto bewees dat al: koppels die na de seks knuffelen en bij elkaar blijven liggen, zijn tevredener over hun seksleven en gelukkiger in hun relatie”, zegt seksuoloog Chloé De Bie. “Het is in dat moment dat de beste gesprekken kunnen komen en we meer in onze ziel laten kijken.”

Hier vind je concrete tips voor de beste après-seks. (+)

10. Als je interieur matcht met je persoonlijkheid, ben je gelukkiger

Wetenschappers van de universiteit van Texas namen de karaktereigenschappen én de interieurs van een kleine driehonderd mensen ouder dan 65 onder de loep. Wiens karakter past bij hun leefruimte, kent een beter welzijn Karen Fingerman, hoogleraar menselijke ontwikkeling: “Zulke mensen voelen zich gelukkiger in het leven en hebben een beter humeur. Thuis is waar we ons kunnen uiten.”

Lees hier de tips van een interieurarchitecte voor een stijl die past bij jouw persoonlijkheid.

11. Te gelukkig zijn, is dan weer gevaarlijk

“Positief denken wordt verpakt én verkocht als de remedie voor al onze problemen. Geluk en positiviteit zijn niet alleen het doel, maar ook een verplichting geworden. Vaak leggen we onszelf optimisme op. Negativiteit wordt dan de vijand. Terwijl we naast hoop ook de realiteit in rekening moeten nemen”, zegt psychotherapeut Whitney Goodman. Een gevaarlijke trend, volgens experts.

Hier lees je hoe je wél gezond met emoties omgaat. (+)

12. Elke dag 3 minuten filosoferen maakt je gelukkiger

Honderdtachtig seconden per dag volstaat, vertelt Fabrice Midal in zijn boek ‘Drie minuten filosofie’. Hij wil mensen stimuleren om een open blik te houden. De ideale manier? Filosoferen. “Het brengt ons in verwarring”, aldus Midal. “Het wil ons niet geruststellen maar schudt ons wakker en verheldert ons denken. Daarom hebben we het ook zo hard nodig.”

Lees hier hoe je het best filosofeert. Spoiler: het werkt het beste bij een kopje koffie.

13. Geld maakt niet altijd gelukkig

Door energievreters en -gevers neer te pennen, open je de poort naar een vitaler leven. In ‘Mijn energieplanner’ werk je rond zes ‘batterijen’. Elke dag duid je met een percentage aan in hoeverre ze opgeladen zijn. Over je financiële batterij wordt zelden gesproken, maar je mag het belang daarvan niet onderschat­ten. Velen nemen beslissin­gen in functie van geld, zegt Karolien Emmers, co-auteur van ‘Mijn Energieplanner’.

Hier geeft Emmers nog inzichten over hoe je weer de baas wordt over je vitaliteit. (+)

14. Uitstelgedrag maakt ongelukkig

80 procent van de studenten doen aan uitstelgedrag. Uit een nieuwe studie blijkt dat veel erger voor de gezondheid dan gedacht. Van depressie, angst tot spierpijnen. Uitstelgedrag maakt alles behalve gelukkig. En naast studenten zijn zo'n twintig procent van de bevolking zware uitstellers. Oppassen dus.

Lees hoe je uitstelgedrag aanpakt voor een gezonder en gelukkiger leven.

15. Stop het piekeren

Sommige mensen piekeren meer dan anderen. “De allerbelangrijkste factor is hoe je bent opgevoed en wat je kreeg aangeleerd in je jonge leven. Kijk naar dooddoeners als ‘wat moeten de buren daar niet van denken’. Vraag je je dat voortdurend af, dan is de kans groot dat negatieve gedachten sneller blijven plakken.” Een antidotum voor je geluk, dus.

Tien concrete tips om die negatieve ‘plakgedachten’ over jezelf weg te werken lees je hier. (+)

16. Groen geluk doet het goed

Groen geluk staat tegenwoordig hoog op de agenda: de natuur vormt een therapeutisch tegengif. We verkenden massaal onze nationale natuurgebieden en tuincentra draaiden recordomzetten. Hoveniers behoren tot de gelukkigste en langst levende mensen ter wereld. Met dank aan hun fysiek geploeter, de frisse buitenlucht, het therapeutische monotasken in de moestuin en verrassend: de boost die de bodem je geeft.

Hier leggen 2 deskundigen uit hoe je gelukkiger wordt door te tuinieren.

17. Let op voor ongelukkig gevoel na een vakantie

Velen van ons pakken de overgang van vakantie naar werk slecht aan, zeggen burn-outexperten Luc Swinnen en Elke Van Hoof. Gevolg: zware stresspieken en interne onrust.

“Op vakantie maakte je brein veel geluksstoffen aan. Als je dan thuis weer aan het werk gaat, sociale media gebruikt en van hot naar her rent, maak je cortisol en adrenaline aan, de stressstoffen. In het gewone leven kan je dat best aan, maar na een vakantie en na die piek in geluksstoffen kunnen die stressstoffen een pak harder binnenkomen, en voor depressieve gevoelens zorgen.”

Met deze tips hou je een gelukzalig gevoel langer vast. (+)

18. Wandelen = een geluksshot

Je wist al wel langer dat wandelen goed voor je is. Maar wandelen in weer en wind? Dat is nog beter. Zeker als het er een beetje modderig bij ligt. Geloof het of niet, modder is fantastisch voor je gezondheid, want het is rijk aan microben die een gunstig effect hebben op je stemming en je immuunsysteem. Je bent bovendien minder snel ziek.

Waarom een winterwandeling je blij maakt, ontdek je hier.

19. Geluk zit in de kleinste hoekjes

Moest je nu denken: ik moet veel veranderen. Fout, gezond en gelukkig zijn zit ’m net vaak in de (hele) kleine dingen. Met vijf simpele gewoontes kom je al heel ver. Meer neuriën bijvoorbeeld. Als je neuriet, produceert je lichaam meer endorfines, ook bekend als het gelukshormoon. Neuriën zorgt dus voor goede vibes. En neem dat gerust letterlijk: de nervus vagus gaat door de stembanden en het binnenoor, waardoor de trillingen van het neuriën ook de toestand van je zenuwstelsel beïnvloeden.

Hier lees je welke gewoontes je naast neuriën nog gelukkig maken. (+)

20. Een leven zonder alcohol is een gelukkig leven

Misschien was het dé trend die het afgelopen jaar echt doorbrak: stoppen met alcohol. Precentatrice Evi Hanssen deed het en actrice Cathérine Kools stopte eveneens. “Toen ik dronk, deed ik veel dingen die niet klopten. Alcohol zorgde voor conflicten”, vertelt die laatste.

Met hen stopten vele Belgen. In totaal onthielden een miljoen Vlamingen zich begin 2022 voor een maand van alcohol.

Lees hier waarom stoppen met drinken actrice Cathérine Kools gelukkig maakte. (+)

