Het glas halfvol: voed je kind op als optimist MV

24 augustus 2018

09u03

Bron: Time 5 Nina Gezocht: optimisten. Je moet houden van uitdagingen, verandering en erin geloven dat voor elk probleem een oplossing bestaat. De dag van vandaag is het glas van de meesten vaker halfleeg dan halfvol. Al is het belangrijk dat we kinderen opvoeden met een positieve instelling.

Optimisten zijn betere ondernemers, zijn gelukkiger in hun relaties en leven langer. Ze kunnen beter om met moeilijke situaties en staan over het algemeen vaak sterker in hun schoenen. De wereld van vandaag is niet altijd even positief. We leven in erg pessimistische tijden. We zijn pessimistisch over het milieu, we zijn pessimistisch over de wereldpolitiek, we zijn pessimistisch over onderwijs. De negatieve spiraal kan nog wel even doorgaan.

Tijd om even al het ongeluk in de wereld links te laten liggen en te denken aan zij die moeten opgroeien in diezelfde wereld. Kinderen. Willen we echt dat zij als pessimist opgroeien? Nee toch? Onderzoekers geven enkele tips over hoe je ervoor kan zorgen dat je kind optimist wordt.

Verander de taal die je gebruikt wanneer je over negatieve gebeurtenissen praat

Optimisme kan je aanleren. Onderzoekers toonden aan dat wanneer zelfs mensen met een pessimistische ingesteldheid op een positieve manier over slechte situaties praten, hun gevoelens over die gebeurtenis positiever worden. Iets wat ook thuis toegepast kan worden.

Probeer altijd de positieve kant van slechte zaken aan je kinderen te vertellen. Wordt er vervuild, vertel dan het verhaal van de mensen die de moeite doen om stranden op te ruimen. Wordt een dier verwond achtergelaten? Vertel dan het verhaal van de lieve man die het naar de dierenarts bracht. De gebeurtenis an sich mag dan nog zo slecht zijn, er is altijd een positieve kant of verhaal dat noemenswaardig is.

Let op hoe vaak je naar het nieuws kijkt

Elke dag gebeuren er erge dingen in de wereld. Een schandaal hier en daar, geweld beëindigt onschuldige levens en schuldige mensen blijven ongestraft. In tijden van sociale media is er 24/7 nieuws beschikbaar. Wanneer er een ramp zich voordoet, stromen de nieuwsmeldingen binnen op je gsm, wordt de televisie overspoeld door extra journaals en die vrolijke nummers op de radio maken plaats voor constante nieuwsupdates.

Iedereen wil graag weten wat er gaande is en dat is volkomen normaal. Maar wanneer je kleinste ziet dat je ongerust bent, is de kans groot dat het zelf ook bang krijgt. En dat kan niet de bedoeling zijn. Je moet je kinderen niet afschermen voor de wereld, leg hen uit wat er aan de hand is op een manier waarop het voor hen duidelijk is. Probeer daarna maar enkele keren per uur (of om de zoveel uur) te bekijken wat de situatie is, zodat je kinderen niet het gevoel krijgen dat de wereld rondom hen vergaat.