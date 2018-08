Het geheime wapen om zonder puistjes wakker te worden? Slaap met je haren in een staart Nele Annemans

25 augustus 2018

08u45

Bron: Well+Good 0 Nina Die te strakke rekker uit je haren halen, het voelt bijna net zo goed als je broek losknopen zodra je thuiskomt van je werk. Maar met een door acne geteisterde huid, is dat blijkbaar niet zo'n slim idee.

Hoewel puistjes op je kin vaak een hormonale oorsprong hebben, is de oorzaak van acne op andere plaatsen vaak moeilijker te achterhalen, althans tot nu. Volgens dermatologe Dendy Engelman is slapen met je haar los namelijk een belangrijke schuldige voor de ontsierende puistjes op je gezicht. "Je haar werkt als een magneet voor vuil en pollutie van buitenaf. Als je dan slaapt met je haren los wrijft je haar over je gezicht en beddengoed waardoor je huid meer vatbaar wordt voor puistjes", aldus de dermatologe. "Dat verklaart ook waarom we soms pukkeltjes krijgen op andere plaatsen zoals onze wangen."

Bovendien produceert je hoofdhuid talg - ja, hetzelfde goedje dat je poriën verstopt. "Afhankelijk van hoelang het geleden is dat je je haren voor het laatst waste, komt de talg op je strengen terecht. Als je met haren los slaapt, wordt je gezicht dus de hele nacht letterlijk tegen je olieachtige lokken geduwd waardoor je sneller puistjes kan krijgen. Veel puistjes op het voorhoofd worden zo veroorzaakt, bijvoorbeeld."

Behoor je nog niet tot het douchen-voor-slapenkamp? Als je gevoelig bent voor acne, is het misschien toch een goed idee om dat patroon te veranderen. Blijf je meer fan van een ochtendlijke douche? Hoewel versgewassen lokken beter zijn voor je geliefde huid, kan je je haren ook gewoon in een losse vlecht, paardenstaart of knot doen om ze uit je gezicht te houden.