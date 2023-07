Hét geheim voor gladde voeten vind je in je keuken. 2 experts reageren: “Het is een eeuwenlange praktijk”

In de zomer dragen we met z’n allen sandalen en slippers. En dan willen we het liefst mooie, gezonde voeten. Enter: een nieuw wondermiddel dat je wellicht in de keuken hebt staan. Sociale media zijn fan, maar helpt het echt tegen gebarsten hielen, wratjes en andere vervelende kwalen? Twee voetspecialisten reageren: “Je kan ook appelazijn in je schoenen spuiten.”

Bijna iedereen heeft appelciderazijn in huis. Maar wist dat je het ook kan dienen als pedicure? Ja, dat lees goed. Volgens een TikTok-filmpje dat al meer dan 4,8 miljoen keer bekeken is, zou je na een wekelijks voetenbadje met water en appelciderazijn schonere en gezondere voeten krijgen.

Je moet gewoon één tas appelazijn mengen met vier tassen water, bijvoorbeeld in een bad of in een kom. Vervolgens laat je je voeten er 30 minuten in soppen. Herhaal dit ritueel een paar keer in de week en schimmels, wratten en andere kwaaltjes als gebarsten hielen zouden na verloop van tijd verdwijnen.

Werkt dat écht? Talloze TikTok-gebruikers zweren van wel. Gespecialiseerde voetverzorgers Annick Pauwels en Els Snoeck leggen uit.

“Schimmels voelen zich minder goed in een zuur milieu, maar...”

Dat mensen vaak naar goedkope huis-, tuin- en keukenmiddeltjes grijpen om bepaalde kwaaltjes tegen te gaan, begrijpt experte Els Snoeck maar al te goed. “Het is een eeuwenlange praktijk. Zo heeft appelazijn antimicrobiële en antioxiderende effecten, waardoor men er van uit gaat dat het bepaalde huidinfecties kan helpen voorkomen”, zegt ze.

Maar wil dat zeggen dat het ook kan helpen tegen schimmelinfecties? “Schimmels zijn micro-organismen die infecties veroorzaken op de huid, haren en de nagels. Ze voelen zich bijzonder goed in een warm, vochtig en pH-neutraal milieu. Daarom zijn onze voeten en teennagels hun favoriete plek”, zegt Annick Pauwels. “Vooral mensen met zweetvoeten, zwakke nagels of die dagelijks werkschoenen dragen, zijn gevoeliger voor schimmelinfecties.”

Volledig scherm Links: gespecialiseerde voetverzorger Els Snoeck. Rechts: Annick Pauwels. © rr / Marijn De Keyzer

Is appelazijn dan de redder in nood? “Het klopt dat schimmels zich minder goed voelen in een zuur milieu”, bevestigt Pauwels. Maar de expertes nuanceren meteen. “Wees toch maar voorzichtig. Het behandelen van je huid met appelazijn of andere zuren zouden we eigenlijk afraden.”

Het gebruik van appelazijn kan de natuurlij­ke weerstand van je huid aantasten Annick Pauwels, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers

“Zo kan je namelijk de natuurlijke weerstand van je huid aantasten en andere infecties doen ontstaan”, zegt Pauwels. “Wat je wél kan doen, is appelazijn in je schoenen spuiten en ze dan verluchten. Dat zorgt ervoor dat een hygiënisch verzorgde voet niet opnieuw besmet wordt met schimmels die achtergebleven zijn in de schoenen.”

“Bovendien zal je voeten regelmatig baden of insmeren met appelazijn ook nooit een schimmelinfectie genezen. Daarvoor zijn schimmels veel te hardnekkig. Een efficiënte behandeling krijg je enkel bij de huisarts of de dermatoloog en dan nog kan een volledige genezing tot wel een jaar of zelfs twee duren”, vertelt Snoeck.

Volledig scherm © Os Tartarouchos/Getty Images

Wél voor wratten, maar niet voor gebarsten hielen

En hoe zit dat met wratjes? “Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus, ook wel HPV genoemd, dat meestal in zwembaden en douches woelt. Ze zijn echter onschuldig en verdwijnen bij de helft van de mensen binnen de twee jaar meestal vanzelf”, aldus de expertes. “Maar om esthetische redenen, doordat ze zich heel snel uitbreiden of soms hinder geven, willen veel mensen de wratten verwijderen”, zegt Pauwels.

In het geval van gebarsten hielen spreken we niet van een infectie en zal appelazijn dus helemaal niets kunnen doen Els Snoeck, Gespecialiseerd voetverzorgster

Dat kan door ze bijvoorbeeld te laten bevriezen, laseren of wegbranden bij een arts. Of door ze zelf gewoon thuis te behandelen met appelazijn, tipt men op sociale media. “Het zeer frequent en langdurig toepassen van appelazijn op een wrat kan ervoor zorgen dat die (sneller) verdwijnt”, bevestigt Pauwels. “Door het zuur kan het virus zich moeilijker voortplanten en zou het dus op lange termijn uitsterven.”

Er is echter één voorwaarde. “Dit zal enkel effectief werken als je eerst de oppervlakkige eelt bij de voetzoolwratten verwijdert. Hiervoor ga je het best langs bij een professional, want het is niet de bedoeling dat je de wrat zelf wegsnijdt”, zegt Snoeck. Toch is appelazijn niet iets waar de expertes voorstander van zijn.

Volledig scherm © Getty Images

Op sociale media wordt gezegd dat appelazijn ook goed werkt bij gebarsten hielen. Dat hangt af van de oorzaak, stelt gespecialiseerd voetverzorgster Snoeck. “Nu veel mensen slippers (al dan niet met flinterdunne zolen) dragen, komt het probleem van gebarsten hielen heel vaak voor. Anderen hebben dan weer van nature een drogere huid en zijn vatbaarder voor dit kwaaltje.”

“Hier spreken we echter niet van een huidinfectie en heeft appelazijn dus geen enkel effect”, zegt ze. “In dit geval is je voeten voldoende en regelmatig hydrateren met een crème (liefst met minimum vijf procent ureum in) en de juiste schoenen én zolen dragen veel belangrijker.”

Lees ook: