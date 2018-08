Het geheim om je haar sneller te laten groeien? Dát staat in je keuken

Nele Annemans

24 augustus 2018

07u54

Bron: Well+Good 2 Nina Of je nu gewoon niet tevreden bent over je coupe of droomt van Rapunzel-achtige lokken: online bulkt het van de middeltjes om je haardos wat sneller te laten groeien. Net als ondergetekende al verschillende bizarre methodes geprobeerd, helaas zonder veel resultaat? Deze twee veranderingen in je haarwasroutine zouden je wél aan die weelderige haardos helpen.

Enkele eenvoudige veranderingen in hoe je haar wast en met wat zou al wonderen kunnen doen voor je hoofdhuid én je haren. Een ietwat bizar, maar wel bewezen trucje om je haar wat sneller te laten groeien? Je bakje troost! Cafeïne zou namelijk helpen om haargroei te stimuleren. "Moet ik dan 's morgens mijn kop koffie over mijn haar smeren of er liters van drinken?", horen we je al denken. Neen. Er zijn heel wat merken die het zwarte goud al in hun shampoos verwerkt hebben zoals deze van OGX. Ook haarverzorginsproducten met rozemarijn, pepermunt, eucalyptus en gember zouden goed zijn om je coupe gezond te houden.

En dan de volgende stap: exfoliëren. Als je wil dat je haar groeit, moet het in een schone omgeving vertoeven. Dat betekent: je hoofdhuid regelmatig exfoliëren. Hoewel er exfoliators voor je hoofdhuid bestaan, kan je evengoed een eetlepel suiker toevoegen aan je shampoo en het inmasseren om overtollig vuil weg te halen. Bovendien is die hoofdhuidmassage niet alleen goed om haargroei te stimuleren, maar ook ideaal om te ontspannen na een drukke werkdag. Win-win!