Het fenomeen van de ‘zwangerschapsneus’ is populair op sociale media. Gynaecoloog verklaart

Wie al zwanger is geweest of momenteel in blijde verwachting is, herkent ongetwijfeld de typische symptomen of kwaaltjes: misselijkheid, een kleine blaas, hoofdpijn, gevoelige borsten en noem maar op. Maar heb je al ooit gehoord van een ‘zwangerschapsneus’?

Chrissy Teigen (37), vrouw van zanger John Legend en moeder van twee, zette de aandoening voor het eerst op de kaart in 2018 met een berichtje op Twitter. “Verdomme, mijn pregnancy nose is enorm. Mijn neus lijkt wel zijn eigen BMI te hebben. Hoezo kom je tijdens de zwangerschap bij aan je neus, fascinerend”, schreef ze destijds.

Een zwangerschapskwaaltje dat nog onder de radar bleef, die gezwollen neus, maar waar dus toch heel veel vrouwen last van blijken te hebben. En niet alleen Chrissy. Op het socialemediaplatform TikTok heeft de zoekterm pregnancy nose al meer dan zo’n 27 miljoen views. Talloze mama’s in spe delen daar verbouwereerd video’s met voor- en nafoto’s van hun dikkere neus.

Het fenomeen ontrafeld

Volgens gynaecologe Caroline Van Holsebeke bestaat het fenomeen van de ‘zwangerschapsneus’ echter helemaal niet. “Je krijgt géén dikke neus”, bevestigt ze. “En gelukkig maar. Wat je wél krijgt, is een zwelling van je slijmvliezen in de neus. Door de zwangerschapshormonen gaan je slijmvliezen namelijk meer gestuwd worden en meer doorbloed zijn, waardoor ze dus gaan opzwellen.”

Volledig scherm Dr. Caroline Van Holsbeke © Hilde Eyckmans

“Zo krijg je ook wel meer vaginale afscheiding tijdens een zwangerschap”, vertelt ze nog. “Want ook daar gaan de slijmvliezen meer vocht afgeven.” Is die gezwollen neus dan het resultaat van extra zwangerschapskilo’s? Ook niet, zegt de gynaecologe.

“In je neus gaat dat eigenlijk het effect of het gevoel geven dat je ook wel hebt bij een verkoudheid of een allergie: een verstopte neus. Vanbinnen zal je neus dus opzwellen en dikker aanvoelen, maar dat ga je aan de buitenkant helemaal niet zien. Allemaal puur door die zwangerschapshormonen.”

Quote Voor dit vervelend kwaaltje bestaan er helaas wel geen remedies. Dr. Christine Van Holsbeke

En die hebben enkele implicaties. “Het maakt het lastig om goed te slapen, maar je kan er ook door beginnen snurken. Al is dit niet schadelijk voor jou of je kindje.” Het is dus slechts een vervelend kwaaltje, waar helaas geen remedies voor zijn, zegt de gynaecologe. “Je kan je neus wel spoelen met een zoutoplossing of een neusspray gebruiken als je er echt last van hebt. Maar dat doet heel weinig en soms helemaal niets. Of je kan meer in hoogstand slapen door een extra hoofdkussen onder je hoofd te leggen, wat de zwelling lichtjes kan verhelpen”, tipt Van Holsbeke.

Niet elke zwangere vrouw of persoon krijgt hier last van. “Slechts 20 à 30 procent”, zegt ze. “Mensen met allergieën of die sneller een loopneus krijgen, zijn er wel iets vatbaarder voor.” Waarom sommige hier meer last van hebben dan anderen, is niet geweten. Al kan de gynaecologe wel bevestigen dat het even normaal is als het zwangerschapskwaaltje van de gezwollen enkels. “Het verdwijnt in slechts een paar weken na de zwangerschap”, zegt ze nog. “En nogmaals: aan de buitenkant van je neus verandert er niets.”

