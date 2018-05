Het eerste vegan foodtruckfestival komt naar Brussel MV

02 mei 2018

17u04 0 Nina Terrasjes, warmer weer, zonnebrillen en lekker eten. De lente is opnieuw in het land en dat zullen we geweten hebben. Jaar na jaar worden foodtruckfestivals steeds populairder. Brussel krijgt er een unieke bij: op het Vegan Street Festival proef je de lekkerste veganistische gerechtjes.

Aan al wie nu zijn neus optrekt en denkt dat vegan eten niet meer betekent dan wortels op een blad sla: jullie hebben het fout. Overtuiging nodig? Breng dan op zaterdag 26 mei een bezoekje aan het Vegan Street Festival op de Vismarkt in Brussel.

Er worden die dag van 10u 's morgens tot 22u 's avonds 40 foodtrucks in de stad uitgestald, maar ook de handelaars en horecazaken uit het hart van Brussel nemen deel aan het evenement. Daarnaast kan je ook wat veganshopping in de dagplanning steken want er zullen ook vegan beautyproducten en kleding te koop zijn.

Veganizer BXL is degene die alles op pootjes zet, twee vriendinnen die samen restaurants het licht proberen te doen zien om zo vegan gerechten op de menu te plaatsen.

Praktisch: het Vegan Street Festival vindt plaats op de Vismarkt in Brussel op 26 mei van 10 tot 22u.