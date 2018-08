Het cosmetisch valsspelen wordt steeds geavanceerder De Volkskrant

02 augustus 2018

14u03

Bron: De Volkskrant 0

Die lange lokken van Gigi Hadid? Hairextensions. Die flapperende wimpers van je zus? Wimperextensions. Die dikke wenkbrauwen van je collega? Microblading. Die perfect verzorgde nagels van je moeder? Gelnagels. Dat gladde gezicht van Kim Kardashian? Botox. En die schattige krullen van je buurmeisje? Permanentje.

Vrouwen hebben natuurlijk al eeuwenlang een hele trukendoos om hun uiterlijk te verfraaien. Het cosmetisch valsspelen wordt steeds geavanceerder. En niet alleen actrices en realitysterren zitten tegenwoordig aan de nepnagels en de hairextensions.

Volgens Halina Reijn moeten we daar niet zo hysterisch over doen. ‘Nee, je mag niet ijdel zijn’, zei ze drie jaar geleden in een interview in de Volkskrant over botox. ‘Hollanders houden van the girl next door die met dikke kuiten op een bakfiets d’r haar laat föhnen door de wind. Ik haat al dat soort gedoe. Ik haat taboes. Dát vind ik pas ijdel.’

