Het beste kapseladvies van celebrity haarstylist Jen Atkin Margo Verhasselt

30 april 2018

15u07

Bron: Harper's Bazaar 1 Nina De geweldige bossen haar van Kim, Kourtney en Khloé zijn inmiddels bijna even beroemd als hun ronde achterstes. De vrouw die daar achter zit: Jen Atkin. De haarstylist heeft dankzij haar magische handen al tal van beroemdheden in haar portefeuille zitten en bracht haar eigen merken op de markt. Als er kapseladvies is dat wij zonder twijfel aannemen, is het dat van haar wel.

1. Minder hitte

Jen raadt aan om zo weinig mogelijk hitte op je weelderige lokken te gebruiken. "Elke vrouw heeft de slechte gewoonte om de hitte en luchttoevoer op de haardroger volledig op te voeren, omdat we dan het gevoel hebben dat we tijd winnen. Maar je kan je kapsel zo teniet doen. Zet hem een standje minder. Dan zal je haar nog steeds drogen, maar je kan het stijlen zoals je wil," legt ze uit aan Harpers Bazaar. Het enige excuus om de haardroger op de hoogste stand te laten staan? Wanneer je extreem moeilijk haar hebt om te stijlen.

2. Tandenborstel is niet alleen voor je mond

Raar maar waar: Jen gebruikt een tandenborstel om geweldige looks te creëren. Ze kamt er weliswaar je babyhaartjes mee. Wanneer je gaat voor een strakke staart of dot en je graag al jouw haar een volledige avond naar achter wil houden, raadt Jen aan om wat haarlak op een tandenborstel te sprayen. De stukjes haar die blijven uitsteken kan je zo bedwingen en op een mooie manier plat kammen.

3. Fake een facelift

"Om een staart te maken, maak ik er eigenlijk altijd twee in één: deel je haar in twee van oor tot oor. Maak je eerste staart door je haar onderste boven vast te binden, dan maak je de tweede staart met het overgebleven haar en dit maak je vast aan de eerste staart. Dat 'bungee-effect' gaat je een mini-facelift geven."

4. Koele stand bij drogen

We weten al dat we van Jen onze haardroger niet te warm of hard mogen instellen, maar ze geeft ook nog de tip om na de droogbeurt even met koude lucht door je haar te gaan. Het koelt je wortels, waardoor je haar mooi gaat neerliggen en meer licht gaat opvangen.

5. Speel met extensions

"Ik vind het leuk om met Chrissy Teigen te werken, omdat ze voor zoveel openstaat. We spelen met de lengte van haar coupe, maken het soms lang met extensions en soms is het extra kort. Chrissy's hoge staart maakte ik met extensions. Ik hou er niet van om valse staarten te gebruiken, dus gebruik ik tijdelijke extensions," vertelt Atkin aan Harpers Bazaar. Ze raadt aan om de extensions langs de haarlijn te plaatsen, niet in het midden van je hoofd. Zo krijg je een mooi en naturel effect.

6. Creëer de perfecte haarlijn met oogschaduw

Dun en weinig haar? Ook hierbij weet Atkin raad. "Ik vul haarlijnen in met oogschaduw. Het laat het haar mooier ogen op foto's en je haarlijn ziet er perfect uit. Een klein geheimpje uit Hollywood. Niemand heeft een perfecte haarlijn, zeker na een kind, iedereen verliest haar en dit trucje zorgt voor een boost in je zelfvertrouwen".