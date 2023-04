Het begon met een jeukerige en rode penis, nu moet hij besneden worden: Wim (38) over zijn genitale huidziekte

Vincent (34) heeft een bloedpenis: “Hij lijkt verstopper­tje te spelen, maar wacht maar ...”

Hij noemt het zelf ‘zijn garnaal’, maar eigenlijk heeft Vincent (34) een bloedpenis. Eentje die ‘klein’ is in slappe toestand, en zijn ware grootte pas toont in stijfheid. Lang worstelde Vincent met onzekerheid, tot humor én de openbare sauna hem hielpen. “Daar zat ik dan in mijn blootje, met een levensloze worm tussen mijn benen.”