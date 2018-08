Het advies van 7 vrouwen: een langeafstandsrelatie kan een succes zijn Margo Verhasselt

29 augustus 2018

12u09

Bron: The Cut 0 Nina Alle relaties verschillen. Al hebben langeafstandsrelaties vaak een ding gemeen: ze zijn moeilijk. In een andere stad of land wonen, ver weg van je geliefde, kan al snel eenzaam worden. Daarnaast komen er nog heel wat andere woorden aan te pas: frustrerend, duur, vermoeiend en emotioneel. En soms, zo geweldig dat alle negatieve dingen plots vergeten worden. 7 vrouwen geven hun advies.

Deel de saaie dingen

- "Ik moest veel reizen voor mijn job. Elke zes weken had ik even vakantie, dus we zorgden ervoor dat we elkaar op dat moment konden zien. We namen geen afscheid voor onze volgende trip geboekt was. 's Avonds spraken we uren aan de telefoon, via sms of stuurden we elkaar brieven. We keken dezelfde films op hetzelfde moment en bespraken dat daarna. Na een tijdje wordt elke dag aan de telefoon spreken wat saai. Je moet praten ook al heb je niets te vertellen. Dan vertel je saaie dingen: wat je gegeten hebt, dat je in de file stond of dat er een grote wesp je aanviel tijdens de lunch. Het is niet altijd even interessant. Maar als je op hetzelfde moment samen zou zijn, beleef je dat ook samen. Het zijn de kleine dingen die een relatie écht maken."

- "Het is gemakkelijk om een vakantiegevoel te krijgen als je elkaar alleen in de weekends ziet. Voor mij was het erg belangrijk om elkaar soms ook langer te zien. Zo leer je elkaars routine kennen. Ik wou ook altijd 'normale dingen' doen. Zoals gewoon thuisblijven, en naar de winkel gaan."

Jij bent prioriteit

- "Soms heb je niet altijd de luxe om te beslissen wanneer je elkaar ziet of zelfs hoort. Mijn man zat 13 jaar lang in het leger. Je kan je leven niet on hold zetten. Het is erg belangrijk om tijd en moeite te steken in je relatie als je niet samen bent. Al kan je je volledige leven niet aan de kant schuiven. Investeer ook in je eigen leven. Maak tijd voor je vrienden en familie, hobby's en dingen die je gelukkig maken."

- "In elke relatie is goed communiceren zo belangrijk. Of je nu samenwoont of niet."

Creatief met dates

- "Ik woon in L.A. en mijn vriend woont in Seattle. Wat ons samenbracht was onze liefde voor klassieke films. We daten nog altijd ook al is dat niet fysiek. We maken nu gewoon een lijst van films die we dan via videochat samen bekijken. De mopjes, daar lachen we samen mee. Op de enge momenten, bibberen we samen. Traantjes? Die pinken we samen weg."

Zoek routine

- "Plan je dag rond elkaar. Hetzelfde uur om elkaar 's avonds op te bellen. Elke dag 3 mails om te laten weten dat je aan elkaar denkt. 1 keer per week een bezoekje aan elkaar."

Praat het uit

- "Ga niet slapen met ruzie. Wees open met elkaar. Leg uit waarom je soms gefrustreerd bent en vertel hoe je je voelt bij sommige situaties. Het is sowieso moeilijk om te communiceren. Als het grootste deel van je gesprekken via sms of telefoon verloopt, moet je echt zorgen dat iemand niet met een slecht gevoel rondloopt."