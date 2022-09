Het academiejaar start weldra, maar Emma (18) weet nog niet wat ze wil studeren: “Zó veel stress.” Experts geven advies

“Hoe voel je je?” Dankzij deze tips van expert geeft je kind wél antwoord

Of ze nu 6 of 16 jaar zijn: praten met je kinderen over hun gevoelens en gedachten is niet makkelijk. Specifieke thema’s zoals pesten of ‘de eerste keer’ aanhalen: hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor dat je kind met zijn zorgen naar je toe komt? Kinderpsychologe Ilse Theys geeft concrete tips per leeftijd, van praten over gevoelens met je peuter tot het gesprek over de eerste liefde met je tiener. “Oudere kinderen lossen soms meer wanneer ze praten over leeftijdsgenoten.”

1 september