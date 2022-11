‘Hesidating’: de ongezonde datingtrend waarbij je te veel twijfelt in de liefde. 2 experts helpen je ervan af

TV ‘Blind ge­trouwd’-experten over het taboe rond seks bij de kandidaten: “Eerst ‘jaja’ en dan pas ‘boemboem’, dat is óók sexy”

Voor het eerst dit seizoen heeft een ‘Blind getrouwd’-koppel seks gehad. Christiaan en Jana zetten de volgende stap in hun relatie, en dat op aanraden van seksuoloog Wim Slabbinck, een van de experten en matchmakers in het programma. Samen met collega’s Sarah Hertens en Filip Geelen vertelt hij waarom seks voor de koppels zo’n grote stap is. Het trio reageert ook op de kritiek over het gebrek aan diversiteit in het programma, deelt het geheim van de perfecte match en geeft een inkijk in hun eigen liefdesleven. “Mensen schrikken dikwijls omdat ik als relatietherapeut een scheiding achter de rug heb.”

25 oktober