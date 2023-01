Herval na borstkanker: prof beantwoordt 11 vragen. “We kunnen het met vervolgscreenings níét voorkomen”

BV Martine Jonckheere opnieuw getroffen door borstkan­ker: “Ik voélde gewoon dat er iets mis was"

Zestien jaar. Zolang rekende Martine Jonckheere (66) zich kankervrij. Helaas, net voor kerst kreeg ze te horen dat de borstkanker terug is. In haar rechterborst deze keer, de andere werd vorige keer verwijderd. “De vorige tumor was maar een centimeter groot, maar zó agressief dat een borstamputatie onvermijdelijk was”, aldus de actrice in ‘Dag Allemaal’. Ze vertelt hoe de kanker ontdekt werd, hoe die bestreden zal worden en de stressfactoren die volgens haar hebben bijgedragen aan de ziekte. “Na mijn ontslag bij ‘Familie’ moest ik nog vier maanden verder werken, dat heeft zwaar op mij gewogen.”

