Herkenbare trend op sociale media: ‘girl math’. “Een kledingstuk terugbrengen? Dan heb ik geld verdiend!”

“Als ik een handtas koop van 300 euro en die elke dag gebruik, dan kost die me minder dan één euro per dag. Dus is de tas quasi gratis.” Klinkt deze redenering herkenbaar? Dan doe je onbewust aan ‘girl math’. En je bent niet alleen. Vrouwen posten op sociale media massaal hun herkenbare financiële wijsheden.

Nieuwe trend op TikTok, ditmaal met een financiële invalshoek: ‘girl math’. De hashtag is al bijna 94 miljoen keer bekeken op het videoplatform. De term ontstond in een Nieuw-Zeelands radioprogramma waarin vrouwen de logica achter hun grote aankopen op een unieke manier verantwoordden.

Waarschijnlijk gebruik je ‘girl math’ zonder dat je het doorhebt

‘Girl math’ klinkt misschien abstract, maar de kans is héél groot dat je de techniek in je hoofd al eens toepaste. Zélfs als je een man bent. Want zoals sommige aanhangers al opmerkten online: deze manier van denken is waarschijnlijk gewoon menselijk.

Stel: je date trakteert je op een etentje. Dat betekent volgens ‘girl math’ dat je de dag erna van jezelf sushi mag bestellen, zonder schuldgevoelens. Want dat geld had je anders toch uitgegeven aan eten gisteren.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Of je online winkelmandje zit vol met artikelen ter waarde van tachtig euro. De verzendkosten zouden twintig euro zijn, tenzij je meer dan honderd euro uitgeeft. Dus koop je maar een extra stuk van veertig euro. Zo heb je misschien meer geld uitgegeven, maar éigenlijk bespaard.

En breng je een item terug naar de winkel in ruil voor een refund? Dan heb je geld verdiend. Girl math!

“Botox is een investering in jezelf”

Online groeit de trend snel en posten vrouwen wereldwijd over de (soms grote) aankopen die ze deden en hoe ze die voor zichzelf verantwoordden, onder het mom van ‘girl math’.

TikTokker Alyssa Davies, @mixedupmoney op TikTok, postte er een video over die al meer dan 700.000 keer bekeken is. “Dit is een lijst met ‘girl math’-aankopen die helemaal verantwoord zijn. Ik zou ze elke dag opnieuw verdedigen en je zal de discussie nooit winnen.”

“Als mijn lievelingswinkel solden heeft, moet ik wel iets kopen, want anders verlies ik geld”, is een van de punten die Alyssa aanhaalt. “Botox telt als investering in mezelf. Sportlessen in een chique fitnessclub zijn ook een investering. Ook al kost het 45 euro om toegeschreeuwd te worden: het is nog steeds goedkoper dan een therapiesessie van 200 euro.”

“Als ik een tas koop van 300 euro en die elke dag gebruik, dan kost die me minder dan één euro per dag en is de tas dus zo goed als gratis. Als we op vakantie gratis drankjes of inkom krijgen hebben we geld verdiend, en mogen we de dag nadien méér uitgeven.” Onder de video regent het met berichten van gelijkgestemden.

Bestaat er ook zoiets als ‘boy math’?

Na analyse van de reacties op TikTok en video’s van de vele verschillende vrouwen, blijkt ‘girl math’ inderdaad een universeel fenomeen te zijn. Op vakantie in een goedkoper land? Natuurlijk gaan we dan vaker op restaurant of meer shoppen. Ook al doe je zo meer geld op, het is makkelijk om jezelf wijs te maken dat je op een of andere manier toch ‘bespaard’ hebt.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Sommige online stemmen zijn wel kritisch: waar is de mannelijke tegenhanger van ‘girl math’? Nou, mannen doen online uitschijnen dat zij net dezelfde verantwoordingen hanteren. “Dit klinkt allemaal legit”, reageert een zekere Sean onder de ‘girl math’ video van Alyssa Davies. “Dit is husband en daddy math”, klinkt een andere comment. En een zekere Matt schrijft: “Ik dacht dat creditkaarten geen echt geld zijn.”

Misschien kunnen we ‘girl math’ dus net zo goed ‘Boy math’ noemen. Eén ding is in elk geval zeker: als het op geld aankomt, zijn we allemaal creatieve genieën.

