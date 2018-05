Herken jij het model dat op de cover van Vogue Italia staat? Liesbeth De Corte

03 mei 2018

14u49 0 Nina Weet jij onmiddellijk wie er op de voorzijde van Vogue Italia prijkt? Wij moesten alvast twee keer kijken. Niemand minder dan Gigi Hadid siert het wereldbekende modemagazine, en wij zijn duidelijk niet de enigen die haar quasi onherkenbaar vinden.

Gigi deelde de foto, die gemaakt werd door Steven Klein, deze week trots op haar Instagrampagina. Op het kiekje is te zien hoe ze in de schoot en armen ligt van Justin Martin, terwijl ze zelf schittert in een jumpsuit met pailletten van Dolce and Gabbana.

De post kon op honderdduizenden reacties rekenen, maar niet alle aandacht ging naar haar outfit. Integendeel. De meeste mensen waren verbouwereerd door haar huidskleur, die – zoals vele mensen correct opmerken – wat donkerder is dan anders. “Konden ze nu echt geen model vinden die effectief een donkerdere huid heeft?”, vraagt iemand zich luidop af. “Ze lijkt niet meer op zichzelf, net alsof ze extreem hard heeft overdreven met de zelfbruiner”, klinkt het nog.

Ook haar neus, mond en ogen zien er een tikkeltje anders uit dan ... tjah, anders. “Haar gezicht ziet er vreemd uit” en “Lang leve Photoshop”, zeggen verschillende kritische fans. Het model heeft zelf nog niet gereageerd op alle heisa, maar schreef bij de foto wel dat ze “staat te popelen om het hele verhaal te vertellen”. Is er misschien een logische uitleg voor haar bijzondere transformatie of heeft ze het gewoon over de inhoud van het magazine van Vogue Italia? Wij zijn alvast benieuwd.