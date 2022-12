HEMA brengt je naar een hoogtepunt met hun splinternieuwe collectie seksspeeltjes

Naast de tandpasta, de gezichtsmaskers en dagcrèmes, vind je nu ook in zo’n 300 filialen — de grootste kans op succes heb je in de grotere HEMA’s — de splinternieuwe collectie sextoys. En daarmee slaat het oer-Hollandse warenhuis een nieuwe weg in. Waarom? Seksuele gezondheid is de normaalste zaak van de wereld, klinkt het. De speeltjes liggen dus niet verstopt in een donker hoekje, maar gewoon in het Mooi-en-Gezond-schap.