Helpt vitamine D bijslikken? Zijn middagdutjes een goed idee? Expert beantwoordt 19 vragen over de winterdip

Heb jij last van de herfstdip, net als 500.000 mensen? Misschien zijn SAD-lam­pen de oplossing

Voel jij je futloos, neerslachtig en moe? Je bent niet alleen, want nu de zon een pak minder schijnt, zijn we zeer vatbaar voor een winterdip of nog erger, een seizoensgebonden depressie (SAD). SAD-lampen beloven daarbij te helpen, maar wat is dat precies, en kunnen ze die belofte ook waarmaken? Wij vroegen het aan slaapexpert Annelies Smolders. “De meeste mensen denken aan zo'n wekker die de opkomende zon nabootst.”

5 november