Helft van de mensen wil partner uit bed schoppen Margo Verhasselt

04 juli 2018

12u36

Bron: NYpost 2 Nina Liefde is: wakker worden naast de persoon die je graag ziet en er niet om geven dat hij of zij tijdens het slapen in een ware ninja verandert. Of toch niet? Onderzoek toont aan dat veel mensen af en toe hun partner als het ware uit het bed wil duwen.

Ongeveer de helft van de Amerikanen die een vaste relatie hebben, zouden het niet erg vinden om een tijdje zonder hun partner te slapen, toont nieuw onderzoek aan.

2.000 Amerikanen werden ondervraagd over hun slaapgewoonten. Wat blijkt? Dagelijks het bed delen met je liefste is niet altijd rozengeur en maneschijn. Wanneer de vraag gesteld werd of ze liever af en toe in een apart bed zouden slapen, antwoordden de meeste onder hen vastberaden 'ja'.

Sterker nog, een op vijf mensen, goed voor 19 %, wijst met de vinger naar hun partner wanneer ze een reden moeten geven waarom ze elke nacht wakker worden. Partners zouden te luid snurken, of er gewoon voor zorgen dat we het te warm krijgen.

Lakens en haren

Maar er worden nog meer problemen aangehaald, zo brengt 32% de nacht al ruziënd over de lakens door en een op vijf mannen klaagt dat ze niet kunnen leven met de lange haren van hun vriendin.

Toch moeten we niet wanhopen, want de liefde is nog niet volledig dood. Drie op vier geeft aan er geen moeite mee te hebben op een oncomfortabele manier in bed te liggen zolang hun partner maar goed slaapt. Al durft 57% het bed wel eens te verlaten om op de zetel te gaan slapen.

"Ondervraagden halen de lakens vaak als grote schuldige aan wanneer het op slapeloze nachten aankomt," legt Willy Madison van Slumber Cloud, de organisatie die het onderzoek uitvoerde uit. "Het kan gaan over vechten om het laken of te warm hebben."

Apart slapen draagt al lang niet meer een gigantisch taboe met zich mee. Meer dan een op tien koppels doet het al en 30% besprak het openlijk. Maar toch blijken de gelukkigste koppels de koppels te zijn die de lakens altijd delen. Zij waren de groep die dubbel zo vaak hun relatie een score van 10 op 10 gaf, in tegenstelling tot degene die altijd apart slapen.

De grootste frustraties:

1. Ze snurken

2. Het is te warm.

3. We gaan slapen op andere tijdstippen.

4. Er is niet genoeg plaats om je volledig uit te strekken.

5. Ze stelen de lakens.

6. Ik lig niet comfortabel.

7. Ik krijg haar in mijn gezicht.