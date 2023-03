Héél sexy, bloot en veel zwart: H&M deelt eerste foto’s van betaalbare collectie met luxemerk Mugler

Om de zoveel tijd gaat H&M een samenwerking aan met een luxemerk. Een traditie die al bijna twintig jaar standhoudt en, om vanzelfsprekende redenen, bejubeld wordt door fans en het grote publiek. Van Stella McCartney in 2005 tot Versace in 2011, Marni in 2012, Moschino in 2018 en recenter nog, in 2021, Simone Rocha.

KIJK. H&M onthulde in een promovideo nog meer stukken uit de collectie

Veel korsetachtige stukken en BDSM-invloeden?

Fashionista’s zaten dus lange tijd in spanning te speculeren naar de volgende designer, maar the word is out. H&M bundelt haar krachten met Mugler om luxemode aan een betaalbaar prijsje te verkopen. Het merk staat vooral bekend om z’n extravagante ontwerpen, waarbij de vrouwelijke seksualiteit en sensualiteit centraal staan. Fans verwachten in de H&M-collectie dus empowering en sexy ontwerpen, met veel korsetachtige stukken en BDSM-invloeden.

Grote fan is onder meer Kim Kardashian, die in 2019 de iconische ‘wet look’-jurk van Mugler droeg naar het Met Gala. Maar ook haar halfzus Kylie Jenner, model Bella Hadid en zangeres Dua Lipa worden vaak gespot in het merk. Zo liet die laatste een bodysuit op maat maken bij Mugler, bezet met diamanten, om het daarna elke avond op haar Future Nostalgia-wereldtournee te dragen.

Volledig scherm Links: Kim Kardashian. Rechts: Dua Lipa. © Getty Images

De designercollecties van H&M gaan keer op keer hárd, met klanten die tot buiten in rijen staan aan te schuiven om een kledingstuk te bemachtigen. Aangezien Thierry Mugler, de bedenker van het merk, vorig jaar overleed, beloven de items nu nog net iets geliefder te zijn. Met andere woorden: wie een stuk wil, zal er snel bij moeten zijn.

Volledig scherm De eerste beelden van de collectie van H&M met Mugler. © H&M

De collectie werd ontworpen door Casey Cadwallader himself, sinds 2018 creatief directeur bij Mugler. Al was Thierry Mugler wel nog betrokken bij de beginfase van het project. De stukken zullen te koop zijn vanaf 11 mei 2023, geeft H&M nu prijs, online en in een aantal winkels. Er zal kleding zijn voor dames én heren, plus accessoires. “De silhouetten zijn onmiskenbaar Mugler anno 2023”, klinkt het bij H&M. “Stevige en grote schouders, een sterke focus op de taille, een ode aan de rondingen en lijnen van het lichaam.”

Volledig scherm Ontwerper Casey Cadwallader (links) en Ann-Sofie Johansson, creative advisor bij H&M. © H&M

“Elk item weerspiegelt volkomen het iconische karakter van Mugler”, zegt Cadwallader zelf. “Van onze befaamde bodysuits tot strakke snits en bewerkt denim.” In de collectie zullen daarnaast ook een aantal beperkt verkrijgbare remakes van bekende archiefitems van het merk zitten, om de sleutelrol van Mugler in de mode van de eighties en nineties te eren. “Een uitgelezen kans voor fans om een pronkstuk uit het rijke erfgoed van het label te veroveren.”

Volledig scherm De eerste beelden van de collectie van H&M met Mugler. © H&M

