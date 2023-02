Héél raar, maar niet eens zo duur: voor een paar honderd euro kan jij ook flaneren in ‘cartoonboots’

De ‘schoenen­the­o­rie’ doet de ronde op sociale media: “Brengt ongeluk in de liefde als je ze cadeau geeft of krijgt”

Wie denkt dat een nieuw paar schoenen een leuk cadeau is, denkt best opnieuw. Op sociale media doet de ‘schoenentheorie’ de ronde, die stelt dat het een zéér slecht idee is om schoenen als geschenk te geven. Het zou kunnen zorgen voor pech in de liefde of zelfs het einde van je relatie kunnen betekenen, volgens Chinese volksverhalen. En er zijn verder nog items die je best vermijdt als cadeau.