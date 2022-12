Heeft maandverband afgedaan? Zelfs deze grote merken brengen nu menstruatie-ondergoed uit

Wasbaar ondergoed dat je bloedverlies opvangt in plaats van een tampon of maandverband. Ecologisch klinkt dat wel, en veel vrouwen stonden te springen om hun maandelijks budget aan menstruatieproducten eenmalig door enkele broekjes te vervangen. Maar was het ook hygiënisch? Bij de eerste slips op de markt was de angst voor vlekjes en lekjes nog groot. Wat bleek? Voor niks nodig.

Quote Voor ik de onderbroe­ken ontdekte, had ik het élke keer zitten: vlekken op mijn onderlaken, broek, stoelen of banken. Journaliste Roxanne Wellens

“Ze veranderden mijn menstruatie van een stressy periode waarin ik altijd bang was voor een grote rode vlek op de zetel, naar een rustige week waarin ik soms zelfs even vergeet dat ik ongesteld ben”, schrijft onze journaliste Roxanne wanneer ze menstruatieondergoed uittest. “Voor ik de onderbroeken ontdekte, had ik het élke keer zitten: vlekken op mijn onderlaken, broek, stoelen of banken. Op zware dagen gebruik ik nu nog altijd mijn menstruatiecup, want dit ondergoed mag dan wel helpen, het is geen magische graal. Maar teruggaan naar zoals het daarvoor was? Nee, bedankt.”

De verkoop belooft elk jaar met maar liefst twintig procent te stijgen

De voorbije jaren raakten steeds meer vrouwen net zo overtuigd als Roxanne. En dat hebben grote bedrijven nu ook gemerkt. Kijk maar naar Modibodi: het was een van de eerste labels dat menstruatieondergoed op de markt bracht — zo rond 2013. Dit jaar kocht het Zweedse bedrijf Essity, dat ook Tena bezit, het merk over voor maar liefst 90 miljoen euro.

De komende vijf jaar voorspelt Essity immers dat de verkoop van menstruatieondergoed elk jaar met twintig procent zal stijgen. Dat verschillende merken nu zelfs ook swimwear uitbrengen dat je kan dragen tijdens je menstruatie, draagt alleen maar bij aan de populariteit.

Geen wonder dat zo'n beetje alle kleding- en ondergoedlabels nu mee op de kar springen. Zelfs Primark, Sloggi en Victoria’s Secret verkopen zonder gêne broekjes die bloedverlies opvangen. Dat maakt dat er keuze genoeg is. Voor een budget van 7 euro tot 40 euro, een flow die zwaar, medium of licht is, een sexy of comfy mood: maakt niet uit. Hieronder swipe je door een greep uit het (grote!) aanbod.

Lees je graag meer over hoe de broekjes werken en of ze wel voldoende absorberen? Hier lees je hoe onze journaliste Roxanne er een vijftal uittest.

