Heeft een relatie met een (veel) jongere partner ooit kans op slagen? “Het kan ook verrijkend werken”

Voor de achtste keer zette Leonardo DiCaprio (47) zijn vriendin aan de deur eens ze de leeftijd van 25 jaar had bereikt. De acteur datete in het verleden enkel vrouwen van minstens tien jaar jonger. Waarom zijn jonge veulens zo aantrekkelijk voor sommigen? Relatietherapeute Sarah Hertens geeft twee redenen, en verheldert wanneer een relatie met zo’n groot leeftijdsverschil toch een kans maakt. “Het gaat voor de oudere partner om meer dan egostreling.”

Zeven vrouwen. Zoveel vriendinnen kregen maximaal op hun 25ste de bons van Leonardo DiCaprio. En nu, terwijl hij haar onlangs nog “de vrouw van zijn leven” noemde, is Camila Morrone (25) de achtste in de rij. Sinds ze afgelopen juni de kaap van 25 jaar bereikte, hield de hele wereld z’n adem in. ‘Haar huurcontract loopt bijna af’, klonk het op sociale media. Slechts twee maanden later is het effectief zo.

“Het lijkt inderdaad alsof Leonardo zijn relaties beëindigt op basis van leeftijd”, zegt relatietherapeut Sarah Hertens. “Uit een studie is ooit gebleken dat een vrouw op haar vijfentwintigste fysiek het aantrekkelijkst is. Misschien denkt Leonardo wel dat hij die kaap niet te lang mag overschrijden, om ‘verval’ tegen te gaan. Al is die reden wel iets om je zorgen over te maken. Zéker voor het volgende meisje in de rij.”

Jong, jonger, jongste partner

Nog een opvallend gegeven in Leo’s liefdesgeschiedenis is dat hij de laatste jaren enkel datete met vrouwen die telkens minstens 10 jaar jonger waren. Met Camila verschilde hij zelfs zo’n 22 jaar. Waarom sommige mensen, net zoals Leo, enkel aangetrokken zijn tot een jongere partner? Daar heeft Hertens twee simpele verklaringen voor. “Iemand die jonger is, staat voor speelsheid en jeugdigheid en heeft nog een heel leven voor zich. Dat is aantrekkelijk voor de oudere partner, want die wordt automatisch meegezogen in dat avontuur.”

“Daarnaast is het natuurlijk ook egostrelend voor de oudere partner dat die iemand jong aan de haak kan slaan. Die persoon vindt het net fijn om de oudere te mógen zijn. Het biedt een beetje macht en controle, maar laat ook zien dat de persoon een zorgend karakter heeft.”

Leonardo DiCaprio met zijn intussen ex-vriendin Camila Morrone.

Andersom valt de aantrekkingskracht ook te verklaren. “Een oudere partner biedt veiligheid en stabiliteit. Die persoon heeft vaak al financiële zekerheid en een huis dat bijna is afbetaald. Die aspecten trekken dan weer vooral de jongere partner aan. In Leonardo’s geval zou ik zeggen dat jonge vrouwen voor hem vallen omdat hij een statussymbool is in Hollywood. Hij kán het gewoon.”

Samen feesten, samen bankhangen

Toch valt een relatie met een groot leeftijdsverschil niet te onderschatten. “Op den duur kan er ‘angst voor verlies’ ontstaan, wat kan leiden tot jaloezie. Dat zie ik vaak in relaties waarbij de vrouw veel ouder is dan de man”, vertelt Hertens. “Die jaloezie ontstaat ook wanneer de oudere partner niet altijd meekan in het drukke sociale leven van de jongere partner.”

Quote Wanneer je je afvraagt wat jullie als koppel nog samen ondernemen, dan moet je aan de alarmbel trekken Sarah Hertens, relatietherapeute

Ook levensvisies kunnen op den duur haaks tegenover elkaar staan. “Een jonge partner heeft nog een hele carrière voor de boeg, terwijl de oudere partner net al een rugzak heeft. Dat geldt ook zo voor de kinderwens. Wil de jonge partner nog een gezin stichten? Dan moet je daar beiden volop achterstaan. Iemand die al wat ouder is, vindt dat soms geen must meer.”

“Hetzelfde geldt voor de activiteiten die het koppel doet. Wil de een in het weekend gaan feesten terwijl de ander rustig op de zetel wil liggen? Dan kan dat op termijn leiden tot frustraties. Wanneer je je afvraagt wat jullie als koppel nog samen ondernemen, dan moet je aan de alarmbel trekken en een gesprek aangaan.”

Nog een uitdaging: levenswijsheid. “Iemand die ouder is, heeft waarschijnlijk al heel wat meegemaakt. De manier van aanpak en levenswijsheid kan dan verschillen met die van een jonger persoon. Dat kan opnieuw leiden tot spanningen, maar kan ook verrijkend werken.”

Sleutels tot succes

Dat een relatie met een groot leeftijdsverschil hard werken is, staat buiten kijf. Hertens biedt vier tips tot succes. “Het allerbelangrijkste is om de balans te vinden tussen verbinding en autonomie. Doe voldoende activiteiten samen, maar geef elkaar ook ruimte om eigen dingen te plannen. Als de een vier dagen wil gaan feesten op een festival, dan moet de ander daar niet per se ook staan swingen. Dat je activiteiten apart doet, moeten beide partners toestaan.”

Experte Sarah Hertens.

“Toon ook voldoende interesse in elkaars leefwereld. Laat zien wie jij bent en wat jij belangrijk vindt in het leven. Blijf elkaar uitdagen en verrassen. Ga bijvoorbeeld als jongere vrouw mee naar een lezing die jouw oudere partner interessant vindt. Hij kan jou dan eens vergezellen tijdens een avondje uit.”

Een andere tip van Hertens is om ook regelmatig te babbelen met elkaar. “Evalueer dan jullie relatie. Zijn jullie beiden gelukkig? Wat vinden jullie moeilijk? Open communiceren is erg belangrijk. Blijf ook de goede kanten van jullie relatie benoemen.”

Ook over de mening van de buitenwereld is Hertens duidelijk. “‘Daar is hij weer met z'n jong blaadje’ of ‘Zij is enkel bij hem voor het geld’, horen zulke koppels vaak. Laat die negatieve commentaar maar achterwege. En laat het niet leiden tot discussies tussen jullie twee. Sta als koppel sterk en wees een team. Als je je goed voelt en weet dat jullie relatie werkt, draag die boodschap dan ook samen uit naar de buitenwereld. Dat kan als koppel trouwens ook heel verbindend werken.”

Kán het slagen?

Ondanks de struikelblokken, meningen van anderen en gedoemde voorbeelden uit het verleden, rest ons nog één vraag: kán een relatie met groot leeftijdsverschil überhaupt slagen? Hertens: “Dat kan zeker. Elke relatie is hard werken. Alleen houdt deze samenstelling iets meer risico’s en uitdagingen in. Als jullie die weten te managen en hard blijven werken met de sleutels tot succes, dan overwint de liefde alles. (lacht)”

Boodschap aan Leonardo: “Er is nog hoop.”

