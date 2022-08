Hebben ‘blondies’ meer fun? Volgens Paulien, Davide en Lise wel: “Mentaal en fysiek een enorme switch”

Je haren blond verven? Steeds meer personen wagen zich eraan. Denk aan actrice Lize Feryn, of profvoetballer Dries Mertens. Hebben ‘blondies’ dan écht meer fun? Het antwoord lijkt simpelweg: ja. Influencer Paulien Riemis (31) en studenten Davide Campanella (24) en Lise Rottger (22), alle drie ‘brownies’ die op een mijlpaal in hun leven blond werden, vertellen waarom. “Ik leef nu meer volgens het motto: ‘ Let’s just do this’ .”

“In 2021 werd ik dertig. Een echte mijlpaal, vond ik”, vertelt influencer Paulien Riemis. “Op een ochtend, zo’n twee weken voor mijn verjaardag, werd ik wakker en dacht ik: ‘Oh my god, ik moét iets zot doen om mijn jeugdigheid nog even te behouden.’ (lacht) Heel toevallig zag ik diezelfde ochtend, terwijl ik lag te scrollen in bed, iemand op Instagram met geblondeerd haar. Ik heb toen zonder nadenken meteen een afspraak gemaakt bij de kapper.”

Ook Davide Campanella en Lise Rottger weten nog goed wanneer ze besloten om een ‘blondie’ te worden. “Dat was aan het begin van de lockdown in 2020”, vertellen ze allebei. Davide was al langer te vinden voor het idee, maar bleef twijfelen. “Maar toen kwam de pandemie en zaten we allemaal ‘in ons kot’. Toen wist ik: ‘Dit is het moment.’” Lise ervaarde exact hetzelfde: “Mocht het mislukken, dan zou niemand het gezien hebben. Dat stelde mij ergens wel gerust”, lacht ze.

Help, mijn haar is oranje

Zowel bij Paulien als bij Davide en Lise verliep het proces in verschillende stappen. “Mijn haren zijn gebleacht in twee keer”, legt Paulien uit. “De eerste keer was ik nog niet volledig blond. ‘Oei, oei, oei. Dit is niet mijn ding’, dacht ik toen. Ik schoot zelfs een beetje in paniek”, vertelt ze. “Maar na de tweede keer volgde gelukkig wel het resultaat waar ik op gehoopt had. Diezelfde dag hadden mijn vriendinnen trouwens een verrassingsfeest voor mijn verjaardag georganiseerd. Ik was in shock, en alle genodigden duidelijk ook! (lacht)”

Bij Lise en Davide, die ervoor kozen om zelf met hun handen in de haren te zitten (letterlijk!), verliep het proces niet volledig over rozen. “Omdat ik als complete leek begon aan het blonderen, keek ik eerst wat tutorials van kapper Brad Mondo op YouTube. In totaal blondeerde ik mijn haren vier keer. Alles verliep goed, totdat de toner niet pakte. Een week lang liep ik met een knalgele kleur rond, in afwachting van de juiste toner”, lacht Lise. “Bij mij waren mijn haren gewoon eerst oranje”, zegt Davide. “Ik heb daar toen nog wel een aantal maanden mee rondgelopen, omdat ik het een zekere vibe vond hebben.”

Volledig scherm Lise Röttger. © Lise Röttger

Ja, blondies hebben meer fun

“Uiteindelijk was ik echt verliefd op mijn blonde haren”, zegt Davide. “Iedereen was zo positief. Ja, het maakte mij immens gelukkig. Ik voelde mij plots ook totaal anders, kreeg extra zelfvertrouwen en leefde in de weken met mijn blonde haren echt volgens het motto: ‘New me. Let’s just use all the happiness I feel now and just spread it.’”

Quote Ik ben zo gelukkig met mijn blonde coupe, dat ik sindsdien het gevoel heb dat ik de wereld aankan. Paulien Riemis

Ook Pauliens blonde haren openden nieuwe deuren. “Omdat die metamorfose samenhangt met mijn dertigste verjaardag, link ik het altijd aan iets crazy. Ik ben zo gelukkig met mijn blonde coupe, dat ik sindsdien het gevoel heb dat ik de wereld aankan. Ik heb iets zot gedurfd dat goed is uitgedraaid, en dat vertrouwen zorgt ervoor dat ik ook andere dingen sneller aandurf. Ik leef nu meer volgens de vibe: ‘Let’s just do this’.”

Kledingcrisis

Niet alleen zorgt een blonde coupe voor een mentaliteitsswitch, ook op vlak van kleding duwt het stevig zijn willetje door. Paulien: “Die eerste week als blondine zat ik echt in een kledingcrisis. Ik heb de hele week alleen maar zwart en wit gedragen. (lacht) De kleuren waar ik altijd bij zweerde, zoals zandkleuren en geel, vielen plots helemaal uit de toon. Zulke kledingitems bewaar ik nu in een doos voor als ik ooit opnieuw kies voor mijn originele bruine haarkleur. Nu draag ik het allerliefst kobaltblauw. Het is echt mijn it-kleur geworden.”

“Sinds ik blond ben, draag ik vooral zwarte outfits, omdat ik het contrast met mijn blonde lokken zo leuk vindt”, zegt Lise. “Bij mij heeft die metamorfose eerder geleid tot lossere en comfy kledij. Ik ben minder ‘afgelikt’ dan vroeger. Blond heeft mij meer vrijheid gegeven”, vult Davide aan.

Eens een blondie, altijd een blondie?

Ondanks dat een blonde coupe duidelijk voor meer fun zorgt, zal Paulien ooit toch terugkeren naar haar eigen haarkleur. “Ik ga het zo lang mogelijk proberen te houden, maar ik weet nu al dat het niet forever haalbaar is”, zegt ze. “Alleen al omdat je om de zes weken uren bij de kapper moet zitten. Dat is voor mij totaal geen ontspanning. En daarbij, het is ook geen goedkope kwestie. Het bleachen zelf kan zo’n 200 tot 300 euro kosten. Het kappersbezoek om de zes weken, zo’n 100 tot 150 euro. Daar zit de verzorging die je thuis zelf toepast, zoals de broodnodige zilvershampoo, niet bij. Maar voorlopig ben ik nog heel erg fan en zolang het financieel haalbaar is, ga ik ermee door.”

“Mijn blonde lokken zal ik nog wel even behouden”, zegt Lise. “Het is gewoon lastig dat de kapper zo duur is om je uitgroei bij te werken. Dat doe ik dus zelf, met goedkopere producten van zo’n 20 euro. Al heb ik het geluk dat ik sterke haren heb, want je kan ze zo heel makkelijk kapot maken.”

Davide keerde intussen terug naar zijn originele haarkleur. “Maar ook met mijn bruine haren ben ik vanbinnen nog altijd de persoon met de blonde lokken. Het heeft echt iets losgemaakt in mij. Ik heb geleerd om los te laten, want het bleachen heeft mij getoond dat alles wel goed komt. Het uitgroeiproces heb ik daarom ook gewoon volledig aanvaard. Ik heb dus eigenlijk eerst tegen de natuur ingewerkt, om die dan volledig opnieuw te omarmen.” (lacht)

