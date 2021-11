“‘Heb jij nog een kinderwens?’, vroeg mijn gynaecoloog me”: 1 op de 10 vrouwen heeft PCOS, maar wat is het?

Voorproef­je van NINA met Julie Vermeire en 3 andere eeuwige optimisten. “Ik heb heel goed leren praten. Dat maakt me sterker”

“Ik wil positiviteit uitstralen én overbrengen op de mensen. Want het leven is al zuur genoeg.” Het is alweer bijna december. In NINA warmen we ons tijdens deze korte dagen aan de vrolijkheid van rasoptimisten Julie Vermeire, Yassine Ouaich, Rani De Coninck en Sabine Hagedoren. Psychologe Elke Smeets geeft tips hoe ook jij positiever in het leven kan staan.

26 november