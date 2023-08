Heb jij last van de ‘summer slump’? Psychologen: “Problemen raken niet opgelost omdat het zomer is”

Festivals, vakanties, barbecues, tuinfeestjes, uitstapjes naar zee of naar pretparken. En dat — soms toch — onder een stralende zon. Er valt zo veel te doen en te beleven in de zomer. En toch heb jij er misschien helemaal geen zin in. Dan beleef jij een zomerdip.

“Je wil minder mensen zien, meer tijd thuis spenderen en liever in je bed of zetel blijven liggen. De dagen lijken ook trager te lopen, waardoor je bijvoorbeeld op je werk moeilijk gemotiveerd raakt”, zegt klinisch psychologe Leslie Hodge van praktijk Strong Mind.

Dat je zoiets voelt in het ‘mooiste seizoen van het jaar’ is niet zo gek, zegt psychologe Sanna Heijnis. “Problemen op je werk of in je relatie raken niet plots opgelost omdat het zomer is.”

En er is niet slechts één oorzaak, zegt Hodge. “Je kan je eenzaam voelen omdat je niet meekan of meegevraagd bent op vakantie of naar een festival. Of misschien voel je je ongemakkelijk omdat je zo veel mensen in zwemkledij ziet en dat een negatieve impact heeft op je zelfbeeld. Slecht slapen door het warme weer kan ook een van de factoren zijn die je down doen voelen.”

Hoe doorbreek je die sleur in de zomer? “Dit geeft ongetwijfeld een goed gevoel”

Fijn is dat niet, maar wat doe je eraan? “Ten eerste: omarm het gevoel gewoon”, zegt Leslie Hodge. “Misschien vind je zelfs nog mensen die zo’n zomerdip ervaren? Probeer erover te ventileren en te praten met anderen om te zien hoe zij ermee omgaan.”

Daglicht, frisse buiten­lucht en beweging is heel belangrijk Leslie Hodge, Klinisch psychologe

“In contact blijven met anderen tijdens zo’n sombere periode is immers belangrijk. Dan heb ik het niet over sms’jes sturen, maar echt anderen zien. Doe een terrasje of een picknick in het park, maakt niet uit. Zolang jij je er maar goed bij voelt. Sluit jezelf niet af, want dat zal je mentale welzijn echt niet verbeteren.”

Buitenkomen doet ook veel, zegt de klinische psychologe. “Daglicht, frisse buitenlucht en beweging is belangrijk om een dipje tegen te gaan. Al is dat een kleine wandeling, een fietstocht of een boek lezen op een bankje.”

Een zomerdip is bovendien een goed moment om even stil te staan bij je prioriteiten. “Wat zijn dingen die al enige tijd op je lijstje staan, maar waar je tijdens het jaar geen tijd voor had? Deze tragere periode is er ideaal voor. Misschien heb je jezelf ooit voorgenomen om meer te sporten, te lezen of een cursus te volgen. Als je dat nu kan volbrengen, geeft je dat ongetwijfeld een goed gevoel.”

Een betere routine kan ook helpen. “Stel een zomerschema op, waarin je bijvoorbeeld je ontbijt, leesmoment en die nieuwe cursus in plant. Zo blijf je niet in de zetel of je bed hangen, waardoor je je futloos blijft voelen.”

Let op: te veel plannen leuks doen kan een averechts effect hebben

Actief blijven gaat die zomerdip tegen, lijkt het. Maar let op: net dat kan ervoor zorgen dat je je slecht gaat voelen, als er geen balans meer is. “Als je naast je werk ook van alles plant in het weekend, met weinig slaap en soms veel alcohol, dan zal je je nooit uitgerust voelen”, zegt psychologe Sanna Heijnis.

Er is natuurlijk zo veel te doen in de zomer en dat wil je niet missen. Vraag jezelf echter af of dat belangrij­ker is dan zorg dragen voor jezelf Sanna Heijnis, Psychologe

Ze snapt dat dat FOMO of fear of missing out kan geven in de zomer. “Maar vraag jezelf toch af of uitgaan belangrijker is dan zorg dragen voor jezelf. Het is niet omdat het zomer is, dat je ineens twee levens moet hebben. Je soms even down voelen mag en hoort bij het leven.”

Plan je zomer daarom niet té vol, tipt ook Hodge. “Zorg dat je voldoende rust inplant om te bekomen en te herbronnen. Er moet een mooi evenwicht zijn tussen niets doen en toch bewegen en buitenkomen. Dat is het belangrijkste om de zomer op een goede en gezonde manier door te komen.”

Blijft het gevoel aanhouden? Dan is er iets anders aan de hand

Heb je langdurig neerslachtige, sombere gevoelens? “Dan kamp je niet met een zomerdip, maar met een zomerdepressie”, vertelt Leslie Hodge nog. Een belangrijk onderscheid. “Ook slapeloosheid, eenzaamheid, je prikkelbaar voelen en een gewichtstoename of sterke gewichtsafname kunnen symptomen zijn die, indien ze er een langere tijd zijn, duiden op iets serieuzer dan een dip. In dat geval ga je best op zoek professionele hulp.”

