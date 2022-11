Heb jij last van de herfstdip, net als 500.000 mensen? Misschien zijn SAD-lampen de oplossing

Voel jij je futloos, neerslachtig en moe? Je bent niet alleen, want nu de zon een pak minder schijnt, zijn we zeer vatbaar voor een winterdip of nog erger, een seizoensgebonden depressie (SAD). SAD-lampen beloven daarbij te helpen, maar wat is dat precies, en kunnen ze die belofte ook waarmaken? Wij vroegen het aan slaapexpert Annelies Smolders. “De meeste mensen denken aan zo'n wekker die de opkomende zon nabootst.”

Het is weer die tijd van het jaar: de dagen worden korter en donkerder en dat maakt ons lusteloos. Het lijkt alsof dat gebrek aan licht ons berooft van al onze energie. En dat beelden we ons niet in, stelt slaapexpert en psycholoog Annelies Smolders (bekend van Start to Sleep en ontwikkelaar van online slaaptherapie).

Quote De meest extreme vorm van een winterdip is SAD, ofwel seasonal affective disorder, een depressie gebonden aan het seizoen. Slaapexpert Annelies Smolders

“Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen tijdens de herfst en winter minder energie hebben. De meest extreme vorm van een winterdip is SAD, ofwel seasonal affective disorder. Dat is een depressie gebonden aan het seizoen. In Nederland hebben 500.000 mensen jaarlijks last van SAD. In België zal dat cijfer ongeveer even groot zijn, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, omdat er in ons land amper onderzoek wordt uitgevoerd over het fenomeen.”

Meer drank, minder vitamine D

SAD of niet, het feit dat we ons tijdens deze periode een stuk minder in vorm voelen, heeft alles te maken met (de afwezigheid van) licht. “Op een zonnige zomerdag raak je buiten al gauw aan 10.000 à 20.000 lux (de eenheid waarmee men lichtsterkte uitdrukt, red.). Wanneer het bewolkt is, haal je nog net 1.000 lux. Op kantoor daalt het al tot 500 lux, en op een donkere winterdag mag je al blij zijn met 100 lux.” En dat is niet optimaal, want licht regelt onze biologische klok. “Van zodra het begint te schemeren, produceert het lichaam melatonine, een hormoon dat je slaperig maakt. Tijdens lange donkere dagen ligt die productie van melatonine natuurlijk een pak hoger, waardoor je je vermoeid voelt.”

Quote Daglicht heeft invloed op ons humeur en werkt als een wekker voor onze hersenen. Een tekort draagt bij aan gevoelens van depressivi­teit en angst. Slaapexpert Annelies Smolders

“Daglicht heeft dan weer een invloed op de aanmaak van de neurotransmitter serotonine. Dit happy-hormoon regelt je humeur en werkt als een wekker voor je hersenen. Bovendien draagt een tekort aan serotonine bij aan gevoelens van depressiviteit en angst.”

Daar komt nog eens bij dat mensen in de winter minder vitamine D binnenkrijgen én dat ze meer alcohol drinken. Smolders: “In de slaapdagboeken van mijn patiënten lees ik dat ze in de zomer af en toe een glaasje wijn drinken, op een terrasje of bij een barbecue. In de winter doen ze het quasi elke avond, gewoon om iets om handen te hebben. En twee glazen wijn zorgen er al voor dat je minder diep slaapt. Tja, dan moet je niet verbaasd zijn dat je de volgende dag ongelofelijk moe bent.”

Opkikker voor bioritme en brein

Genoeg daglicht binnenkrijgen - en alcohol in de mate van het mogelijke beperken - is dus de boodschap, maar dat is niet zo evident. “Buiten wandelen is niet voldoende, want je krijgt niet genoeg lux in je netvlies gestraald”, aldus Smolders. Gelukkig biedt de moderne technologie een oplossing voor dit probleem. “Lichttherapie kan een oplossing zijn voor wie last heeft van de gevreesde winterdip. Hierbij word je blootgesteld aan nagemaakt daglicht, wat de aanmaak van melatonine en serotonine in goede banen leidt. Het resultaat: je bioritme is blij en je brein, je energieniveau en je concentratie krijgen een fameuze opkikker.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Unsplash

“Voor sommige mensen met een winterdepressie is zo’n behandeling met licht al voldoende om zich helemaal beter te voelen, maar het is geen wondermiddel. Het werkt vooral ondersteunend en kan bepaalde symptomen zoals concentratieverlies te lijf gaan. Bij anderen wordt de lichttherapie nog aangevuld met medicatie of gesprekken bij een psychotherapeut.”

Zonsopganglamp

Welke vormen van lichttherapie bestaan er zoal? Smolders: “Het eerste waar mensen aan denken, is vaak een wake-uplight of een lichtwekker. Zo’n wekker kopieert de opgaande zon, waardoor je vlotter ontwaakt, maar in feite straalt het te weinig lux uit om écht van lichttherapie te spreken.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Unsplash

Momenteel zijn vooral SAD-lampen ontzettend populair, dat zijn lampen die specifiek ontworpen zijn om een seizoensgebonden depressie tegen te gaan. Heeft het gebruik van zo'n SAD-lamp nut? “Deze ‘bakken’ bestaan al het langst. Je moet die op tafel zetten en er ’s ochtends een halfuurtje voor gaan zitten, net alsof je naar het scherm van je laptop kijkt. Het is heel effectief", weet Smolders. Toch is er één groot nadeel: “Niet zo veel mensen hebben tijd én zin om een halfuur voor zo’n paneel te zitten. Wie wegwandelt of wegkijkt van het scherm, zal niet ten volle van de voordelen kunnen genieten.”

Weet jij zó dat je geen tijd zal maken voor zo’n SAD-lamp, dan raadt de slaapexpert een lichtbril aan. “Ik draag zelf al acht jaar zo’n bril, een halfuurtje na het opstaan. Het ziet er niet uit, maar je kan ondertussen rondlopen, ontbijten en je tanden poetsen. En ondertussen krijgt de aanmaak van serotonine meteen een boost. Om 16 uur zet ik de bril opnieuw dertig minuutjes op om te vermijden dat ik ’s avonds als een blok in slaap val voor de tv.”

Kortom: hou je dat halfuurtje voor zo’n SAD-lamp vol, kan je effectief gebaat zijn bij de voordelen ervan. Beschouw het als een moment voor introspectie, meditatie of mindfulness, en je zal de positieve effecten op zowel je fysieke als mentale gezondheid voelen.

Lees ook: