Heb jij en je lief elkaar leren kennen via een datingapp? Daar is nu een nieuwe, hippe term voor

Hebben jij en je lief elkaar leren kennen via een datingapp? Anno 2023 is dat doodnormaal. En tócht hangt er nog schaamte rond. Om daar komaf mee te maken, circuleert er een nieuwe datingterm: swouple.

Ja, ook in 2023 swipen we graag in de zoektocht naar onze ware liefde. Zo heeft maar liefst een op de vijf Belgen een online datingprofiel. Datingapps als Tinder, Bumble, Happn en Fruitz zijn en blijven ontzettend populair. Ondertussen kent iedereen verhalen van gelukkige koppels die elkaar online leerden kennen.

Kortom, de kans om op deze manier de liefde van je leven te ontmoeten, is dus zeer reëel. Maar dit open en eerlijk delen met de wereld, iets minder.

Een koppel dat elkaar online leerde kennen? Dat heet nu zo

Hoe komt dat? Swipen op een datingapp is tegenwoordig zo gemakkelijk: de keuze is groot, clichés zijn steeds minder welkom en ook meerdere datingprofielen hebben is meer dan normaal. “Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de mensen online de liefde vindt”, bevestigt Tila Pronk, relatiewetenschapper aan de universiteit van Tilburg.

Daarbij zouden koppels die online hun liefde voor elkaar ontdekten ook net meer toekomstplannen hebben, sneller gaan samenwonen, plannen maken om te huwen en kinderen krijgen. Zo stelt een grootschalig Zwitsers onderzoek uit 2020. “Er is geen enkel bewijs dat relaties die online ontstaan van mindere kwaliteit zijn of minder kans van slagen hebben dan relaties die offline zijn ontstaan”, zegt Pronk nog.

Toch zorgt de vraag ‘Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?’ nog vaak voor onwennige stiltes. Veel koppels voelen zich namelijk verlegen en onzeker als ze moeten vertellen hoe hun liefdesverhaal begon. Ze proberen de vraag te ontwijken of verzinnen in uitzonderlijke gevallen zelfs een compleet ander verhaal. En dat is best gek in een wereld waarin online daten de norm is.

Niet getreurd, want daar bedacht de populaire datingapp Fruitz nu iets op. De app voegt nu een geheel nieuwe term toe aan hun Dating Dictionary: de swouple. Het is een samentrekking van de Engelse woorden swiping en couple en is dus een cooler label voor koppels die elkaar leerden kennen via een datingapp. Hiermee wil Fruitz graag het taboe hierrond doorbreken. Zijn jullie een swouple? Dan mogen jullie daar nu zeker en vast meer dan trots op zijn.

