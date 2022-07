Heb jij een seksuele burn-out? “Veel vrouwen hebben seks om het weer even achter de rug te hebben”

Jongeren hebben steeds later seks, Maaike en Max liéten zich ontmaagden. “Ik wilde er gewoon vanaf zijn”

‘Love Island’-deelneemster Amandine (20) onthulde gisteren dat ze nog maagd is, tot grote verontwaardiging van alle aanwezigen. Maar zo abnormaal is dat volgens cijfers van Sensoa helemaal niet. Seksuologe Michelle Hufkens legt uit waarom jongeren vandaag terughoudender tegenover seks staan. Maaike (25) en Max (25) getuigen hoe ze zich uiteindelijk bewúst lieten ontmaagden. “Ik was op een feestje en ik was heel zat. Ik dacht: ik wil ervan af zijn.”

