Heb je vaak last van hoofdpijn? Zes stiekeme oorzaken Liesbeth De Corte

25 april 2018

17u08 1 Nina Bonzende hoofdpijn kan je dag écht verpesten. Maar voor je naar een pijstiller grijpt, is het misschien goed om eerst na te gaan wat de oorzaak is van het vervelende gevoel. Misschien ligt het wel aan dat ene glas wijn of het ontbijt dat je deze ochtend hebt overgeslagen.

1. Chateau migraine

Dat je na een avondje uit opgezadeld zit met een kater, weten we allemaal. Maar ook als je voor het slapen een glas rode wijn (of twee, drie) drinkt, zit de kans erin dat je de ochtend daarna opstaat met stekende hoofdpijn. Wetenschappers zijn het niet eens hoe dat precies komt, maar er bestaat wel één populaire denkpiste. Volgens sommigen is het bewaarmiddel sulfiet, dat in wijn zit, de grote boosdoener.

2. Bewerkt vlees als ham, spek of salami

Dat schelletje salami tussen je boterham lijkt nog zo onschuldig, maar het kan meer kwaad aanrichten dan je denkt. In het bewerkt vlees zit immers het conserveringsmiddel nitraat, dat door de bacteriën in je mond en darmen omgezet wordt naar de chemische stof nitriet. Dat kan op z’n beurt migraine veroorzaken.

3. Verstoord slaapritme

Als je een korte nacht achter de rug hebt, is het nogal wiedes dat je opstaat met een suf hoofd. Maar ook wanneer je slaappatroon onregelmatig is, kan dat hoofdpijn in de hand werken. Het beste wat je kan doen? In de weekends niet té lang uitslapen en toch de wekker zetten.

4. Ontbijt overslaan

Af en toe geen tijd hebben om te ontbijten of te lunchen, kan niet zo veel kwaad. Maar laat het geen gewoonte worden. Je wordt er niet alleen hangry van, maar ook gedehydrateerd. En néén, zelfs veel water drinken helpt dan niet tegen de hoofdpijn.

5. Slechte houding

We horen het onze grootmoeder nog zeggen: “Loop nu toch eens recht!”. En we geven het niet graag toe, maar ze had wel gelijk. Een hele dag met voorovergebogen schouders naar een computer of smartphonescherm staren, doet ook meer kwaad dan goed.

6. Straf parfum

Krijg je spontaan last van een bonzend gevoel achter je slapen als je de sterke parfum van je tante ruikt? Dat is niet zo raar, want 96% van de geuren zijn vervaardigd uit synthetische componenten, waaronder benzyl alcohol. En laat dat nu net hoofdpijn veroorzaken.