Heb je last van droge lippen? Dermatoloog tipt balsems die wél werken

Een gebarsten lip met kloofjes: nagenoeg iedereen krijgt ermee te maken in de winter. En dat kan erg vervelend en zelfs pijnlijk zijn. Wat doe je ertegen? Wij vroegen dermatoloog Dagmar Ostijn naar de veelgemaakte fouten én tips om weer zachte lippen te krijgen. “Balsems kunnen helpen. Althans, als je een goeie gebruikt.”

Tijdens de koude maanden hebben veel mensen last van droge, gebarsten lippen. Het kwaaltje is te wijten aan de combinatie van winterse temperaturen en droge lucht. “In de winter staat de verwarming vaak aan waardoor de lucht veel droger is. Dit kan je lippen en huid uitdrogen”, bevestigt dermatoloog Dagmar Ostijn van de huidkliniek Skinical.

Waarom vooral onze lippen getroffen worden door scheurtjes, losse velletjes en kloofjes? Dat komt omdat ze erg kwetsbaar zijn, verklaart Ostijn. “Ze hebben namelijk een veel dunnere hoornlaag dan de huid, waardoor het vocht dat erin zit ook sneller verdampt.”

Volledig scherm © ThinkStock

Sommige mensen raken maar niet af van hun droge lippen, zegt Ostijn. “Vaak zie ik dan dat ze allergisch zijn aan een bestanddeel dat in een product zit dat ze vaak gebruiken. Menthol in tandpasta, bijvoorbeeld, of bepaalde bewaarmiddelen in een rode lippenstift kunnen aan de basis van constante droge lippen liggen.” Maar over het algemeen zijn de meeste mensen geholpen als ze hun lippen goed verzorgen en hydrateren. Dagmar Ostijn geeft enkele handvaten en vertelt wat je zeker moet vermijden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Droge lippen? Lippenbalsems kunnen een reddende engel zijn. Althans, als je een goeie gebruikt. Bepaalde balsems kunnen je lippen namelijk erg irriteren waardoor ze nog droger worden.

Waar moet je op letten? “Gebruik beter geen producten met smaakjes of kleurtjes. Ook balsems met menthol en eucalyptus kunnen irriterend zijn voor de lippen. Hierdoor krijg je alleen maar het gevoel dat je moet blijven smeren”, waarschuwt Ostijn. “Je kan beter zachte producten gebruiken, zoals pure vaseline. Niet-geparfumeerde balsems met natuurlijke ingrediënten en plantaardige olie werken het best. Ook producten met sheaboter, ceramide en glycerine zijn zeker geschikt”, aldus Ostijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heel verleidelijk, maar echt niet slim om te doen, is het likken aan de droge lippen en wel om deze reden: “Dat heeft een averechts effect. Wanneer je likt aan je lippen, breng je vocht aan dat gewoon weer verdampt. Daarbij neemt het ook nog eens het vocht mee dat dieper in je lippen zit, waardoor ze nog droger worden. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht”, zegt de dermatoloog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Alsof droge lippen nog niet lastig genoeg zijn, komen daar vaak ook nog losse velletjes bij kijken. “Probeer daaraf te blijven om erger te voorkomen. Je kwetst er je lippen nog meer mee en er zullen zich dan kloofjes ontwikkelen.”

Die kloven kunnen ervoor zorgen dat je nog verder van huis bent. “Je lippen hebben een natuurlijke barrière die je beschermt tegen bacteriën en virussen. Als je een wondje maakt, is deze barrière kapot en is het dus de ideale toegangspoort voor die bacteriën en virussen. Kloven genezen daarnaast ook nog eens traag en als je gevoelig bent aan koortsblaren, zal je hier sneller last van hebben”, meent Ostijn.

Quote Mijd scrubs met gemalen abrikozen­pit­ten en dergelijke, want deze hebben veel te scherpe kantjes. Dermatoloog Dagmar Ostijn

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heb je toch wondjes, let dan op met wat je eet. Alles wat zuur is, zoals citroenen, sinaasappels en tomaten, kunnen de lippen extra irriteren. “Maar zolang de hoornlaag niet gekwetst is, kunnen je lippen wel tegen alle voedingsmiddelen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ostijn: “Scrubben bij droge lippen is enkel een goed idee als je een zachte scrub gebruikt. Mijd scrubs met gemalen abrikozenpitten en dergelijke, want deze hebben veel te scherpe kantjes. Een goede scrub is er eentje met een synthetische, ronde korrel. Deze zijn zacht voor de lippen. Maar hier overdrijf je beter niet mee als je wondjes hebt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Adem jij ’s nachts voornamelijk door je mond in plaats van door je neus? Dan heb jij jammer genoeg sneller kans op droge en kapotte lippen. “Dat is zoals je voor een ventilator gaat hangen, alles droogt veel sneller uit”, besluit Ostijn. Niet voor een ventilator gaan hangen dus! Of proberen door je neus te ademen.

Nood aan een nieuwe balsem? We selecteerden enkele toppers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: