Heb je kans op onvruchtbaarheid of vroege menopauze? Nieuwe thuistest belooft het je te vertellen

Het vrouwenlichaam is een mysterie. Precies daar willen de Brusselse biologe Jenifer King (45) en de Gentse Hanne T’Kindt (28) vrouwen een tikkeltje bij helpen. Als Odyssey Fertility brengen ze DIY testkits op de markt waarmee je zelf kan nagaan hoe het met je hormonale huishouding en je vruchtbaarheid gesteld is. Maar wat word je écht wijzer van zo'n test? Een gynaecoloog verheldert.

“Belgische vrouwen beginnen steeds later aan kinderen. Maar het is geen slecht idee om je fertiliteit al vroeger te begrijpen. Zo kan je op implicaties anticiperen”, zegt Jenifer King. Ze onderging zelf ook al een fertiliteitstraject: toen ontdekte ze dat vaak veel vragen onbeantwoord blijven. De biologe besloot samen met Hanne T’Kindt en de hulp van een gynaecologe een product te ontwikkelen dat vrouwen meer kennis geeft over hun fertiliteit: DIY testkits die je na een bloedafname thuis meer vertellen over je vrouwelijke hormonen.

Volledig scherm Hanne T'Kindt en Jenifer King (v.l.n.r.) © Odyssey Fertility

Heb je PCOS? Of kans op een vervroegde menopauze? Ook dat kan de test je vertellen

Concreet ga je met zo'n testkit na hoe het gesteld is met zes hormonen — of drie als je hormonale anticonceptie gebruikt — die een impact hebben op je voortplantingsorganen. Je prikt jezelf, vangt wat bloed op en stuurt dat naar een labo. Na een week ontvang je een persoonlijk rapport en kan je op consultatie (virtueel, 20 minuten) bij een vruchtbaarheidsconsultant. “Zo’n onderzoek kan je bij de gynaecoloog pas doen als je al zes tot twaalf maand zonder resultaat zwanger probeert te worden”, zegt Jenifer. “Wij vinden dat vrouwen áltijd toegang moeten hebben tot informatie over hun fertiliteit en zelf moeten kunnen kiezen om actie te ondernemen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

*Neem je hormonale anticonceptie, dan worden enkel AMH, PRL en FSH getest.

Door die zes hormonen te testen kom je best wat te weten, vindt het duo. Of de hormonen die je cyclus bepalen in balans zijn. Of je risico loopt op PCOS of een vervroegde menopauze, aandoeningen die je kans op zwangerschap zwaar verminderen. Of je een ‘normale’ hoeveelheid eitjes in je eierstokken hebt. Maar de test zegt je níét of die eitjes van goede kwaliteit zijn en of je vruchtbaar bent, waarschuwen King en T’Kindt. Hij geeft je gewoon een beeld van dat deel van je gezondheid en helpt je zo na te denken over je voortplantingsopties.

Meer baas zijn over eigen lijf dus, en eventueel de weg naar het moederschap al een beetje effenen. Het zijn nobele doelen die de twee vrouwen vooropstellen. Het prijskaartje dat je daarvoor betaalt? 249 euro voor het hele pakket. “Wel een correcte prijs voor wat je krijgt”, reageert gynaecoloog Wilfried Gyselaers. “Maar toch een pak duurder dan bij de gynaecoloog, waar je alleen het remgeld betaalt. Natuurlijk kan je niet zomaar om zo’n test vragen bij de gynaecoloog — die stelt zich wél de vraag: is zo’n onderzoek wel nodig?”

“Let op: deze set van hormonen geeft maar één puzzelstukje van je vruchtbaarheid”

De gynaecoloog heeft geen kritiek op de werkwijze van Odyssey Fertility: de methode is betrouwbaar en de zes hormonen die getest worden, zou een arts ook testen bij een vrouw met een cyclusprobleem. “Zo’n test zou dus inderdaad PCOS of vroege menopauze op het spoor kunnen komen.” Maar echte vruchtbaarheid gaat wel veel breder, waarschuwt Gyselaers. “Deze set van hormonen kan niet vaststellen of de vrouw endometriose heeft, of er een probleem is met de baarmoeder of een verstopping op een eileider. Je krijgt informatie over je cyclus, dat zeker, maar dat is één puzzelstukje. Bij een echte arts gebeurt een ruimer gamma aan testen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Gyselaers twijfelt ook of elke vrouw goed met de test om zal kunnen. “Waar sta je eens je dat rapport ontvangen hebt? Zul je überhaupt kunnen inschatten wat de impact is van elke hormoonwaarde? Nog belangrijker dan die resultaten bekomen, is ze juist kunnen interpreteren en plaatsen. Je krijgt er wel een korte gratis consultatie bij, maar met een vreemd persoon wiens expertise je niet kent. Doe je zo’n test, ga dan liever langs bij je vaste arts, die je vertrouwt en je kent, en die je op een correcte manier kan verder helpen.”

Quote Als een arts aan een vrouw die zwanger wil worden, kan zeggen ‘doe deze test thuis en kom dan terug’, dat is erg efficiënt. Maar het moet wel zinvol blijven. Gynaecoloog Wilfried Gyselaers

Maar toch ziet de gynaecoloog dit als een positieve evolutie. “Eentje waar artsen voor moeten openstaan. Want we gáán naar zo’n nieuwe vorm van geneeskunde, waarbij mensen thuis metingen kunnen doen en dan met de resultaten naar de dokter trekken. Denk aan de bloeddrukmeters of hartritme-apps die al bestaan, waardoor je niet meer naar het ziekenhuis moet voor onderzoeken. Als een arts aan een vrouw die al lang zwanger wil worden, kan zeggen ‘doe deze test thuis en kom daarna terug’, dat is enorm efficiënt. Maar het moet dus wel zinvol blijven. Zoeken naar een diagnose als er zich geen symptomen stellen: je kan je de vraag stellen of dat nodig is.”

Meer info over de testkit van Odyssey Fertility vind je op hun website. Voorlopig kan je vooraf bestellen, vanaf 8 november gaat alles op de post.

Lees ook: