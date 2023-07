Heb je echt meer kans op slagen met IVF in de zomer?

Een nieuwe Australische studie zou weleens baanbrekend kunnen zijn voor koppels in een ivf-traject. Het onderzoek stelt dat ivf het meeste kans op slagen heeft in de zomer. Klopt dat en hoe verklaar je zoiets? Fertiliteitsarts Christophe Blockeel legt uit. “Het is nog véél belangrijker dat vrouwen hiermee rekening houden.”

Wie een ivf-traject volgt, laat zijn eitjes het best op zonnige zomerdagen oppikken, aldus de onderzoekers en artsen uit Australië. Om tot de vernieuwende resultaten te komen werd een vruchtbaarheidskliniek in Perth ingeschakeld. Acht jaar lang analyseren artsen 3.657 embryotransfers, dat komt neer op 1835 patiënten. De resultaten werden begin deze maand gepubliceerd.

In de studie keken de onderzoekers naar de eicelpick-up fase. Als de eitjes werden opgepikt – dat gebeurt met een fijne naald via een vaginale punctie – in de zomer, lag het geboortecijfer op 31 procent. Werden ze in de herfst verzameld, zakt dat cijfer naar 26 procent.

Waarom is de zomer de beste maand om eitjes ‘te oogsten’?

De zon is de grootste helpende hand, want de embryo’s die werden opgepikt op dagen met meer dan tien uur zonneschijn hadden 28 procent meer kans om levend geboren te worden dan de embryo’s die werden verzameld toen de zon minder dan zeven uur per dag scheen.

Een mogelijke verklaring? Meer vitamine D of melatonine dat zorgt voor eicelrijping. “De meeste studies naar succespercentages bij ivf kijken naar de terugplaatsingfase van de embryo’s”, legt arts Sebastian Leathersich van het King Edward Memorial Hospital uit.

“Daar werd geen consistente invloed van de seizoenen vastgesteld. Onze studie keek naar de eicelpick-up fase en daarin lijkt het seizoen wél een impact te hebben.” Je ivf-succes is dus hoger in de zomer, stellen ze.

Hiermee moet de man rekening houden, zegt expert

“Er zijn al heel wat studies rond dit onderwerp”, begint Prof. dr. Christophe Blockeel, afdelingshoofd bij Brussels IVF, het centrum voor reproductieve geneeskunde van UZ Brussel. “Er zijn evenveel onderzoeken die stellen dat de kans op slagen bij ivf hoger is in de zomer, als studies die zeggen dat het seizoen geen impact heeft”,

Een hogere tempera­tuur in de zomer is nefast voor de kwaliteit van de spermacel­len Prof. dr. Christophe Blockeel diensthoofd bij Brussels IVF

“Data in ons ziekenhuis toont op het eerste gezicht geen verschil in seizoenen, zowel niet in termen van aantal eicellen die opgepikt worden als bij de aantallen geboren kinderen met ivf.”

Dr. Blockeel maakt dus graag enkele kanttekeningen bij deze studie. “De auteurs zelf zeggen dat er omgevingsfactoren zijn die ze bij hun onderzoek niet mee in rekening kunnen brengen. Bijvoorbeeld luchtkwaliteit, sociologische factoren en gedragsfactoren. Ook die zaken spelen een belangrijke rol bij ivf. Als je deze wel zou meenemen in het onderzoek, kom je misschien tot minder spectaculaire resultaten.”

Je hoort soms dat wie zwanger wil worden, veel in de zon moet zitten. Neem dat met een korrel zout, er zijn zoveel andere factoren die een rol spelen Prof. dr. Christophe Blockeel diensthoofd bij Brussels IVF

Ook liep de studie acht jaar lang en kan er in die periode heel wat veranderen. “Denk maar aan de labo’s die beter worden. Of misschien zijn er op het einde betere incubatoren gebruikt.”

“Verder kijkt deze studie enkel naar de vrouw, maar wat met de spermakwaliteit? Ook dat speelt een belangrijke rol. Trouwens, ook al is de impact van seizoenen en omgevingsfactoren op de spermafunctie onzeker, toch zijn hogere temperaturen nefast voor de kwaliteit van de spermacellen.”

Wie zwanger wil worden, zet zich in de zon

Toch lijkt het er al langer op dat seizoenen een impact hebben op de vruchtbaarheid, maar de specifieke reden is gissen. In België zien we een lichte piek van het aantal bevallingen tegen en rond de zomermaanden. “Dat is niet wetenschappelijk te verklaren”, zegt prof. dr. Blockeel.

“Het kan een stuk toeval zijn of een stuk te maken hebben met ouders die hun zwangerschap ‘plannen’: ze willen nog voor de warmste zomermaanden bevallen.”

Bij iemand van 28 jaar oud zijn de eicellen negentig procent genetisch normaal. Bij iemand van 42 is dat nog maar 10 procent Prof. dr. Christophe Blockeel diensthoofd bij Brussels IVF

De studie ziet een mogelijke verklaring in melatonine, een hormoon die het slaap-waakritme van ons lichaam beheert. “Melatonine zou een impact hebben op de eicelrijping, maar ook daar zien we geen baanbrekende studies. Hetzelfde met vitamine D. Je hoort soms dat wie zwanger wil worden, veel in de zon moet zitten. Neem dat met een korrel zout, er zijn zoveel andere factoren die een rol spelen.”

De slimme meid begint op tijd. Hierop moet je letten bij ivf

Leeftijd staat op kop als voorspellende factor benadrukt de arts nog. “Nog altijd blijft de leeftijd van de vrouw de belangrijkste factor bij ivf, daar kun je niet omheen. De leeftijd heeft invloed op de kwantiteit én kwaliteit van de eicel.”

“Bij iemand van 28 jaar oud zijn de eicellen negentig procent genetisch normaal. Bij iemand van 42 is dat nog maar 10 procent. Op tijd beginnen is de boodschap, of dat nu in de zomer en de winter is zou ik in het midden laten.”

“Ook een gezonde levensstijl en de vet- en spiersamenstelling van de patiënt blijken een rol te spelen. Voor je aan een ivf-traject begint, kan je er best een gezonde voeding en voldoende beweging op na houden, ook al om complicaties tijdens de zwangerschap te vermijden.”

Conclusie: een boeiende studie, maar...

“Het is een boeiende studie”, besluit de arts. “Maar voorlopig moet je de resultaten met een korrel zout nemen en is diepgaander onderzoek nodig. Bovendien is het klimaat in Australië anders dan in België, de variatie in seizoenen is bij hen minder sterk dan bij ons.”

“Het is ook niet de bedoeling dat iedereen deze zomer massaal naar de fertiliteitskliniek holt. Zo wordt het drukker in het labo en is er misschien meer ruimte om fouten te maken. Aan de 37-jarige vrouw raad ik echter niet aan om nog te wachten tot volgende zomer, bijvoorbeeld. Leeftijd is belangrijker, dus die vrouw kan evengoed in de herfst of winter komen.”

