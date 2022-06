“Hartverwarmend gebaar”: Rode Duivels spelen morgen in de nieuwe tenues van het vrouwenteam

Morgenavond betreden de Rode Duivels voor hun match tegen Polen het grasveld in bijzondere outfits. Zwarte shirts, rode shorts en rode kousen: stijlvol — en een statement. De Duivels dragen voor één avond immers de nieuwe tenues van het nationale vrouwenteam: een you go, girls voor hun EK in Engeland.

In hun tweede groepswedstrijd van de Nations League nemen de Rode Duivels het morgen, woensdag 8 juni, in het Koning Boudewijnstadion op tegen Polen. En voor één keer zal de focus ook liggen op wat de Duivels dragen tijdens de match. De Koninklijke Belgische Voetbalbond laat de mannen aantreden in de gloednieuwe uitrusting van de Red Flames.

Twee primeurs

Het is de allereerste keer dat het Belgische vrouwenteam outfits krijgt die specifiek voor hen ontworpen zijn: vroeger speelden ze altijd in afgeleiden van de creaties voor de Rode Duivels. Maar de Red Flames winnen aan populariteit en zullen in juli ons land op het EK verdedigen. Als dát geen nieuwe outfits verdient. Dat de shirts zwart zijn in plaats van het traditionele rood, is ook een first. “In een nieuwe outfit spelen, is altijd fijn”, reageerde kapitein van de Flames Tessa Wullaert. “Maar zeker nu, omdat het een echte vrouwentenue is. En die ziet er zo goed uit in het zwart.”

Volledig scherm Kapitein van de Red Flames, Tessa Wullaert. © RBFA

De Red Flames debuteerden de nieuwe plunjes al tijdens hun kwalificatiewedstrijd voor het WK tegen Albanië. En nu zullen hun zwarte shirts, rode shorts en rode kousen dus één avond de lijven van de Rode Duivels sieren. De mannen doen het om een eerbetoon te brengen aan hun vrouwelijke collega’s. Het Belgische vrouwenvoetbal maakt een mooie en beloftevolle evolutie door, en dat willen de Duivels huldigen. Plus, het is een steunbetuiging aan het adres van de Flames, een you go, girls voor hun EK in Engeland. Daar nemen de vrouwen het in groep D op tegen IJsland (10 juli), Frankrijk (14 juli) en Italië (18 juli).

“Dit is een grote stap”

De voetbalbond broedt daarnaast op nog stunts om de fans warm te maken voor de wedstrijden van de Red Flames. “Midden juni pakken we uit met #FLAMETIME. De Flames nemen immers de fakkel over van de Rode Duivels om onze eer te verdedigen op het internationale toneel. Met de campagne willen we het enthousiasme aanwakkeren van onze supporters voor het EK en geven we onze vrouwen een extra duwtje in de rug om zichzelf te overtreffen”, reageert Manu Leroy, communicatiedirecteur van de voetbalbond.

Quote We merken jaar na jaar dat het vrouwen­voet­bal aan populari­teit wint. Zowel op als naast het veld. Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de voetbalbond

“Dat de Rode Duivels op deze manier hun spotlight delen met de Red Flames, is hartverwarmend en een grote stap”, vindt Frank Basters, Senior Director Brand Activation bij Adidas Benelux. De nieuwe outfits van de Red Flames zijn immers een samenwerking met Adidas. “De ontwikkeling van het vrouwenvoetbal is in een stroomversnelling terechtgekomen, niet in de laatste plaats door de inspanningen van de vrouwenvoetballers zelf. Investeringen en aandacht zoals deze kunnen die ontwikkeling nog versnellen.”

Volledig scherm Rode Duivel Youri Tielemans. © RBFA

Op 25 juni krijgen de Red Flames ook nog eens hun allereerste fandag ooit. Op het Proximus Basecamp in Tubeke zullen ze met jong en oud verbroederen voor ze afreizen naar het Europees Kampioenschap in Engeland. “Met de truitjes en de fandag bouwen we verder aan de weg om het Belgisch vrouwenvoetbal op de internationale kaart te zetten”, reageert Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de voetbalbond.

Tickets voor de match tegen Polen zijn nog steeds beschikbaar via deze link. Aftrap nu woensdag in het Koning Boudewijnstadion is om 20.45 uur.

