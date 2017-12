Harleydutchies: Vriendinnen veroveren Instagram met Harley-Davidsons Michel van Ballegooij

Vriendinnen Manon en Sharon. Wie denkt dat alleen stoere mannen op een Harley-Davidson rijden heeft het mis. De Nederlandse vriendinnen Manon en Sharon zijn helemaal weg van de motoren en rijden er het hele land mee door. Hun pagina 'harleydutchies' is een hit op Instagram.

De liefde voor Harley-Davidson is twee jaar geleden bij Manon ontstaan. Ze werd aangestoken door haar schoonbroer. Sharon is al langer fan van de motoren. De twee meiden kennen elkaar van hun vorige werkgever. "We hebben beiden een Harley-Davidson aangeschaft en reden van terras naar terras om koffie te drinken. Nu reizen we soms met een hele groep meiden Nederland door."

Instagram

In juli besloten ze hun avonturen vast te leggen op Instagram. Het werd een daverend succes. "We hadden geen idee wat ons te wachten stond. Grote Harley-Davidson-accounts namen onze foto's over en erg snel hadden we meer dan 10.000 volgers." Inmiddels staat de teller op ruim 13.500 'likes'. "We hebben vooral veel buitenlandse volgers. Het zou leuk zijn als er veel Nederlandse volgers bijkomen."

De twee vrouwen hebben een duidelijk doel voor ogen. "We willen graag andere meiden met dezelfde passie enthousiasmeren. Een Harley-Davidson is niet alleen voor een bepaald type mens." De Instagram-pagina heeft het tweetal ook andere dingen opgeleverd. "We krijgen ontzettend veel aanbiedingen. Bedrijven vragen ons om producten te promoten en er zijn veel fotografen die een foto-shoot met ons willen doen. Van dat laatste maken we graag gebruik."

Buitenlands avontuur

Een trip naar het buitenland zat er vooralsnog niet in. "We zijn allemaal moeders met kinderen, dus het is er nog niet van gekomen. Maar het lijkt Sharon en mij erg leuk om een keer naar het buitenland te gaan. Onze voorkeur gaat uit naar Denemarken." Ook een buitenlandse meeting bijwonen lijkt Manon wel wat. "Er zijn veel Harley-Davidson-fans in Europa. Het lijkt mij leuk om vrouwen met dezelfde passie te ontmoeten."

Vooralsnog blijven Sharon en Manon dus bij de noorderburen rondtoeren. "En mochten er meer Harley-Davidson-fans een keer met ons mee willen rijden, dan vinden we dat super leuk", zegt Manon, die er lachend nog één ding aan toe wil voegen. "Het moeten wel vrouwen zijn."

It’s the weekend baby🙌🏻 Een foto die is geplaatst door Harley Davidson (@harleydutchies) op 25 nov 2017 om 07:49 CET