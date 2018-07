Happy single: 5 tips van de wetenschap Margo Verhasselt

Single zijn heeft z'n voordelen, maar het is niet altijd gemakkelijk. Zeker wanneer je eigenlijk echt wel een relatie wil.

Klinisch psycholoog Jennifer Taitz schreef het boek How to Be Single and Happy. Daarin bespreekt ze alle wetenschappelijk bewezen tips die je gelukkiger maken wanneer je alleen door het leven.

1. Vul je dagen met betekenisvolle activiteiten

"Onderzoekers zijn het er over eens dat gelukkig zijn meer gaat over hoe je je tijd doorbrengt en je gemoedstoestand dan of je een relatie hebt of niet," legt dr. Taitz uit aan lifestylewebsite Well+Good. Je kan immers eenzaam en depressief zijn terwijl je een relatie hebt. "Je leidt een gelukkig leven wanneer je betekenisvolle activiteiten doet, sociale ondersteuning hebt en mindfull bent."

Met mindfulness bedoelt Taitz dat je in het nu leeft. Het is belangrijk dat je gaat genieten van wat je doet en van wat er gebeurt. "Je kan op hét leukste concert ooit zijn, denk: vip tickets voor Jay-Z en Beyoncé, maar met je gedachten ergens anders zitten. Wanneer je bijvoorbeeld denkt dat je buurvrouw er beter uitziet, dan geniet je niet oprecht van het moment," stelt Taitz. "Mensen denken vaak dat liefde automatisch geluk met zich meebrengt, maar het is eigenlijk andersom."

2. Besef dat niet al jouw gedachten feiten zijn

Een negatieve spiraal breken (bijvoorbeeld denken dat je nooit de liefde van je leven zal ontmoeten) kan moeilijk zijn. Wat kan helpen, is jezelf eraan herinneren dat niet alles wat door je hoofd spookt realiteit is.

"Wanneer je zo'n gedachten hebt, is het goed dat je jezelf eraan herinnert dat die niet altijd waar zijn. Geef in plaats van altijd de pijnlijke dingen te geloven een positieve draai aan je negatieve gedachten en geloof het omgekeerde." Exact wat je nodig hebt om verder te gaan met je leven.

3. Wacht niet met je doelen tot je een relatie hebt

Taitz geeft haar ongelukkige single patiënten de opdracht om zichzelf een vraag te stellen: hoe zou een gelukkige relatie je leven veranderen? Misschien ben je minder beschaamd over jezelf? Misschien zou je meer relaxen? Misschien zou je minder om je uiterlijk geven? Meestal kaatst Taitz dan al een vraag terug: waarom begin je daar nu al niet mee?

Dat geldt ook voor grotere levensdoelen, zoals kinderen krijgen. "Ik weet dat het moeilijk is om alleen te zijn wanneer je graag een gezin wilt," legt ze uit. Ze beseft dat het leven van een alleenstaande moeder niet van een leien dakje loopt, maar tegelijk is ze ervan overtuigd dat vrouwen die écht graag moeder willen zijn, hun opties moeten bekijken. Zeker wanneer je eind 30 begin 40 bent.

4. Zie het verleden als een les, niet als fout

Veel mensen die pech hadden in vorige relaties denken dat hun liefdesleven gedoemd is om te mislukken. Maar wat doe je wanneer een slecht verleden een mooie toekomst tegenhoudt? Dr. Taitz stelt dat je eerst alles moet doen om je ex te vergeten. Ontvolg ze op sociale media en stop met over hen te praten tegen je vrienden.

5. Zet je date niet op een piëdestal (maar jezelf wél)

Het is leuk dat je enthousiast bent over een nieuwe date. Maar er is een klein verschil tussen iemand leuk vinden en hopen dat het je ware liefde is. "Fantaseren over een date kan even schadelijk zijn als terugdenken aan slechte herinneringen, omdat je er valse hoop van krijgt." Als je té hard wilt dat je nieuwe verovering 'de ware' wordt, dan ga je misschien slechte eigenschappen door de vingers zien.

Daarnaast meent Taitz ook dat je nooit jezelf moet veranderen. De weg naar geluk is geen andere persoonlijkheid of uiterlijk. "Hoe liever je voor jezelf bent, hoe gelukkiger je zal zijn." En zeg nu zelf, welke toekomstige partner kan dat weerstaan?