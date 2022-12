Hannelore snapt niet hoe een man haar sexy kan vinden en dat blokkeert haar. “Ik genoot nog nooit van seks”

“Jij bent een van de goeie.” Waarom je dat beter niet zegt tegen mensen met een migratie­ach­ter­grond

In België heeft een op de vijf Belgen een buitenlandse achtergrond. Dat hoge cijfer neemt niet weg dat we spanningen blijven ervaren rond cultuur. Mensen die niet passen in het beeld van ‘de goede migrant’ aanvaarden we niet, zegt podcastmaker Nadia Kara (34), die mensen met een migratieachtergrond een stem geeft. Waarom begrijpen we elkaar niet en is echte verzoening ooit mogelijk?

